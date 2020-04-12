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Стремительное похудение и перелом ребра: чем запомнился новый выпуск «Танцев со звездами»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Артем Ткаченко и Валерия Семенова

Фото: Пресс-служба

В эфир вышел второй выпуск популярного танцевального телепроекта.

На телеканал «Россия» триумфально вернулось шоу «Танцы со звездами». В воскресенье, 12 апреля, прошел второй соревновательный день. Одними из первых выступили Мария Порошина и Евгений Раев с зажигательным ча-ча-ча «в супермаркете». Строгое жюри, в состав которого вошли Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе, обратило внимание на то, что за неделю интенсивных тренировок 46-летняя актриса похудела. Смущаясь, Мария призналась, что потеряла шесть килограммов. За свое выступление пара получила 31 балл.

Елена Летучая и Влад Квартин завершили участие в шоу из-за сломанного ребра телеведущей. В профайле блондинка призналась, что ей очень тяжело даются репетиции — травма, полученная при подготовке к первому выпуску, до сих пор дает о себе знать: «Я бесконечно прибегаю к медикаментам. Я не помню, сколько мне сделали уколов, чтобы я могла танцевать, и сколько я выпила таблеток». После того, как ребро заживет, Елена со своим партнером смогут выступить с показательным номером.

Выступление Елены Летучей и Влада Квартина в первом выпуске шоу "Танцы со звездами"

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев станцевали танго по мотивам фильма Отель «Гранд Будапешт». Новое прочтение «Кумпарситы» было оценено в 37 баллов.

Иван Стебунов для джайва перевоплотился в обаятельного азербайджанца-продавца фруктов. Несмотря на сорванную поддержку в конце танца, пара смогла ее выполнить по окончании номера и получить высокие оценки от строгих судей — 36 баллов.

Мы публикуем турнирную таблицу по результатам второй программы.

  • Екатерина Варнава и Денис Тагинцев — 37
  • Иван Стебунов и Инна Свечникова — 36
  • Андрей Соколов и Екатерина Осипова — 33
  • Алена Бабенко и Максим Петров — 32
  • Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили — 32
  • Мария Порошина и Евгений Раев — 31
  • Артем Ткаченко и Валерия Семенова — 30
  • Андрей Чернышов и Анна Мельникова — 30
  • Александр Молочников и Анастасия Мельникова — 30
  • Дарья Мороз и Святослав Герасимов — 29
  • Петр Романов и Мария Смольникова — 27

Пару, которая покинет проект, помогут выбрать зрители путем смс-голосования. Суммарные баллы зрителей и жюри будут озвучены в начале следующего эфира. Участники, набравшие минимальное количество баллов, закончат свое участие в шоу. Следите за новыми выпусками проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» каждое воскресенье в 17:30.

Фото: пресс-служба

Видео: Россия 1

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