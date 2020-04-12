Стремительное похудение и перелом ребра: чем запомнился новый выпуск «Танцев со звездами»

На телеканал «Россия» триумфально вернулось шоу «Танцы со звездами». В воскресенье, 12 апреля, прошел второй соревновательный день. Одними из первых выступили Мария Порошина и Евгений Раев с зажигательным ча-ча-ча «в супермаркете». Строгое жюри, в состав которого вошли Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе, обратило внимание на то, что за неделю интенсивных тренировок 46-летняя актриса похудела. Смущаясь, Мария призналась, что потеряла шесть килограммов. За свое выступление пара получила 31 балл.

Елена Летучая и Влад Квартин завершили участие в шоу из-за сломанного ребра телеведущей. В профайле блондинка призналась, что ей очень тяжело даются репетиции — травма, полученная при подготовке к первому выпуску, до сих пор дает о себе знать: «Я бесконечно прибегаю к медикаментам. Я не помню, сколько мне сделали уколов, чтобы я могла танцевать, и сколько я выпила таблеток». После того, как ребро заживет, Елена со своим партнером смогут выступить с показательным номером.