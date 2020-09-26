Стрелки, кудри и пышная фата: Натали поделилась архивным снимком со свадьбы

Поклонники остались в восторге от свежего и юного образа певицы: «Какие вы красивые с Сашей!», «Натали, как Вы великолепно выглядите, что в те 17,5, что сейчас», «Натали, вы как куколка, в этом наряде, воздушная, нежная!», «На счастье всегда радостно смотреть!!!» — оставляют комментарии подписчики.

Натали российская певица и автор песен. За свою карьеру артистка выпустила множество хитов, среди которых песни «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина», «А ты такой» и «Володя». С 1991 года певица замужем за Александром Рудиным. Пара воспитывает троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.