Одна из самых популярных женских групп конца 90-х годов выпустила новое музыкальное видео.

Золотой состав популярной женской группы «Стрелки» спустя десять лет возвращается на сцену. Минувшим вечером в Москве состоялась презентация нового клипа группы на песню «Адреналин». Среди гостей презентации были замечены Екатерина Гусева, Саша Project, Екатерина Короткевич, LI Raw, Polina STAR, AYA, Ольга Жук, Даниил Федоров, Анна Калашникова, Антон Юрьев, Виктор Кейру, Анжелика Якусева, Ираклий Пирцхалава.

Напомним, группа «Стрелки» просуществовала с 1997 по 2006 год. А песни «На вечеринке» и «Ты бросил меня» долгое время были хитами школьных дискотек. Предлагаем вам вспомнить один из старых клипов группы и сравнить с новым музыкальным видео.