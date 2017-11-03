Телеведущая была вынуждена отменить все встречи.

49-летняя Екатерина Стриженова напугала подписчиков своего Instagram. После планового визита к косметологу телеведущая пожаловалась на то, что не может выйти из дома: «Когда после похода к косметологу ты похож на страуса, у которого выдернули перья ...ты отменяешь все встречи и впадаешь в состояние медузы...» Тем не менее, даже в этой ситуации Екатерина нашла плюс — у нее образовался настоящий выходной.

Как оказалось, телеведущая прошла процедуру биоревитализации, после которой некоторое время на лице остаются следы от уколов и небольшой отек, а после кожа разглаживается. Подписчики поддержали телеведущую и поздравили с заслуженным выходным.

Напомним, одно из последних видео, опубликованных в Instagram Екатерины Стриженовой, вызвало шквал критики. Пользователи Сети обратили внимание на глубокие мимические морщины вокруг глаз бессменной ведущей «Доброго утра».