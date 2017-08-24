Страстный взгляд, смелое декольте и короткие шорты: Ани Лорак в образе роковой красотки
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Артистка вновь порадовала поклонников фото в откровенном наряде.
38-летняя Ани Лорак прикладывает немало усилий, чтобы поддерживать фигуру в безупречной форме. Артистка регулярно занимается спортом, предпочитает раздельное питание, а также полностью исключила из рациона сладкие газированные напитки, майонез и хлебобулочные изделия. Благодаря этому, певица может позволить себе носить самые смелые наряды, подчеркивающие все ее достоинства.
Вот и сегодня Лорак решила в очередной раз похвастаться роскошными формами, представ в образе роковой красотки: короткий топ, глубокое декольте, мини-шорты и очень яркий макияж.
«Красавица и талантище!», «Невероятная! Костюм бомба!», «Жаркая брюнетка», «Роскошный образ», «Шикарная фигура», «Вы как всегда сногсшибательны!», — осыпали ее комплиментами поклонники.
А вам нравится роковой образ артистки?
Фото: instagram