Артистка вновь порадовала поклонников фото в откровенном наряде.

38-летняя Ани Лорак прикладывает немало усилий, чтобы поддерживать фигуру в безупречной форме. Артистка регулярно занимается спортом, предпочитает раздельное питание, а также полностью исключила из рациона сладкие газированные напитки, майонез и хлебобулочные изделия. Благодаря этому, певица может позволить себе носить самые смелые наряды, подчеркивающие все ее достоинства.

Вот и сегодня Лорак решила в очередной раз похвастаться роскошными формами, представ в образе роковой красотки: короткий топ, глубокое декольте, мини-шорты и очень яркий макияж.