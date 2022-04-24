Страстный поцелуй и драматичная церемония роз: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архив пресс-службы ТНТ
В новом эпизоде ведущий Михаил Белянин устроил очередной тест на совместимость. По личным вещам, разложенным на столе, холостякам предстояло угадать, кому из девушек они принадлежат. Саша явно не преуспевал в этом задании. А Димаш Адилет напротив отличился своей проницательностью. Благодаря вещам холостяки смогли больше узнать о девушках и понять, чем же они в жизни дорожат.
После конкурса состоялось второе свидание Димаша и Сони Солманидиной. Димаш пригласил девушку на арт-терапию. Ребята побывали в романтичном месте у воды и расписали тела друг друга неоновыми красками. Каждый мог написать что-то друг на друге. Соня написала: «I need you». Позже девушка назвала эту встречу самым лучшим свидание в ее жизни.
«У нас был очень классный первый контакт. Я почти не встречал девушек, с которыми появляется какая-то связь. Реально очень много классных девушек вокруг. Для меня очень важна искренность и я ее от тебя ощущаю», — поделился Димаш с Соней.
После теплых разговоров последовал страстный поцелуй. Холостяк даже отметил, что считает поцелуй более интимным, чем физическую близость.
По возвращении Соня в подробностях рассказала остальным о прошедшем свидании. Однако далеко не все были рады таким новостям.
Между тем, ведущий Михаил Белянин позвал Таху Сафари и Алену Ситникову на откровенный разговор. На первой церемонии обе девушки подарили розы Димашу, но теперь они явно сомневались в правильности своего выбора. Таха пожаловалась на недостаток внимания. Ранее у нее было очень романтичное свидание с Александром Гранковым закончившееся страстным поцелуем.
«Мне хочется, чтобы меня раздевали глазами. Мне хочется, чтобы меня хотели, черт возьми, но ничего не происходит» — возмущалась брюнетка.
В свою очередь, Алена заявила, что не видит никаких действий со стороны Димаша.
Церемония роз выдалась драматичной. Таха на этот раз отдала свою розу Адилету, Алена тоже поменяла свое предпочтение и выбрала Гранкова. Гранков посчитал, что с Тахой ему не построить отношения. Димаш тоже не ответил взаимностью и Сафари пришлось покинуть проект.
«Да, не ожидала, — со слезами на глазах призналась Таха. — Но я не готова сидеть и ждать с моря погоды. Это не про меня».
Фото и видео: Архив пресс-службы ТНТ, PassionVideo