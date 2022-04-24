Страстный поцелуй и драматичная церемония роз: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»

После теплых разговоров последовал страстный поцелуй. Холостяк даже отметил, что считает поцелуй более интимным, чем физическую близость.

По возвращении Соня в подробностях рассказала остальным о прошедшем свидании. Однако далеко не все были рады таким новостям.

Между тем, ведущий Михаил Белянин позвал Таху Сафари и Алену Ситникову на откровенный разговор. На первой церемонии обе девушки подарили розы Димашу, но теперь они явно сомневались в правильности своего выбора. Таха пожаловалась на недостаток внимания. Ранее у нее было очень романтичное свидание с Александром Гранковым закончившееся страстным поцелуем.

«Мне хочется, чтобы меня раздевали глазами. Мне хочется, чтобы меня хотели, черт возьми, но ничего не происходит» — возмущалась брюнетка.

В свою очередь, Алена заявила, что не видит никаких действий со стороны Димаша.

Церемония роз выдалась драматичной. Таха на этот раз отдала свою розу Адилету, Алена тоже поменяла свое предпочтение и выбрала Гранкова. Гранков посчитал, что с Тахой ему не построить отношения. Димаш тоже не ответил взаимностью и Сафари пришлось покинуть проект.

«Да, не ожидала, — со слезами на глазах призналась Таха. — Но я не готова сидеть и ждать с моря погоды. Это не про меня».

Фото и видео: Архив пресс-службы ТНТ, PassionVideo