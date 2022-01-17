Страстное танго от Ревенко и яркий фокстрот от Зудиной: первый выпуск шоу «Танцы со звездами»
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Фото: Телеканал «Россия»
Судьи остались в восторге от первого танца 61-летнего Дмитрия Харатьяна. Вместе со своей партнершей Ульяной Максимкиной он исполнил квикстеп. Отметим, что актер открывал соревновательный день. За кулисами Харатьян рассказал: «Видимо, по старшинству первым кинули на амбразуру меня. У нас были, конечно, ошибочки, но, думаю, для начала это нормально. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся!»
Ярким был и дебют актрисы Марии Мироновой. Ей в партнеры достался Евгений Папунаишвили. В его руках Миронова практически летала. Валерий Николаев, который, кстати, уже имеет диплом американского университета танцев, вместе с Александрой Акимовой впечатлил жюри и зрителей пылким джазом.
Блистала на танцполе актриса Марина Зудина. Они с Максимом Петровым исполнили фокстрот. Актриса, к слову, до этого года отклоняла предложения организаторов принять участие в «Танцах со звездами». Поклонники артистки уже отметили, что она была «зажигалкой» и было видно, как Зудина наслаждается танцем.
Фото: Телеканал «Россия»
Исполнитель хита «Ты — Венера, я — Юпитер» 16-летний Ваня Дмитриенко танцевал джайв с Любиной Кузнецовой. А актриса Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов выбрали зажигательную самбу.
Страсти в шоу добавило танго от Александры Ревенко, которая танцевала в откровенном красном платье, и Дениса Тагинцева. Актриса призналась, что ей достался отличный учитель и партнер: «Денис меня очень мотивирует. Я думаю, благодаря ему смогу освоить самые сложные движения и, надеюсь, к финалу сесть на шпагат».
Шоумен Владимир Маркони и его партнерша Евгения Толстая исполнили танец ча-ча-ча. Актриса Александра Ребенок и Михаил Щепкин для дебютного танца выбрали румбу с переодеваниями. Последним номером нового сезона «Танцев со звездами» стал чувственный контемп в исполнении Анатолия Белого и Инны Свечниковой.
Фото: Телеканал «Россия»
Турнирную таблицу проекта, после первого выпуска, возглавили Анатолий Белый и Инна Свечникова, Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов, Александра Ребенок и Михаил Щепкин. А замыкают список две пары Владимир Маркони и Евгения Толстая, Ваня Дмитриенко и Любина Кузнецова.
В жюри проекта в этом году сидят Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава.
Фото: телеканал «Россия»