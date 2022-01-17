Страстное танго от Ревенко и яркий фокстрот от Зудиной: первый выпуск шоу «Танцы со звездами»

Ярким был и дебют актрисы Марии Мироновой. Ей в партнеры достался Евгений Папунаишвили. В его руках Миронова практически летала. Валерий Николаев, который, кстати, уже имеет диплом американского университета танцев, вместе с Александрой Акимовой впечатлил жюри и зрителей пылким джазом.

Блистала на танцполе актриса Марина Зудина. Они с Максимом Петровым исполнили фокстрот. Актриса, к слову, до этого года отклоняла предложения организаторов принять участие в «Танцах со звездами». Поклонники артистки уже отметили, что она была «зажигалкой» и было видно, как Зудина наслаждается танцем.