Страсти накаляются: появились новые претенденты на наследство Градского

Страсти вокруг наследства известного музыканта, умершего в ноябре 2021 года, разгораются с новой силой. Теперь о своих правах на состояние Александра Градского заявили его третья жена Ольга Градская и двоюродная сестра Наталья. Дамы претендуют не только на дом в Подмосковье и квартиру в Москве, но и на творческое наследие композитора.

Экс-супруга мэтра уверена, что семейные фотографии, ноты, письма и другое имущество, которое они не делили при разводе, должно принадлежать ей по праву. Она готова биться за наследство даже несмотря на то, что, по заявлениям адвокатов, гораздо больше шансов получить причитающееся у прямых наследников музыканта – вдовы Марины Коташенко, их сыновей, а также сына и дочери от третьего брака.