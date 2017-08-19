Новый снимок в блоге телеведущего вызвал волну негативных комментариев

В своем блоге Андрей опубликовал снимок в фирменной футболке команды «Зенит». «Трансфер года! Спасибо @zenit_spb за доверие, моему агенту @tina_kandelaki за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин - за нами победа! P.S. Под каким номером я на поле- ответ на второй фотографии», — подписал фотографию Малахов.

Новый имидж Андрея не пришелся по вкусу подписчикам: «Андрея приятнее видеть в приличном виде», «Андрей, все тебя любят, но борода??!!! Извини, конечно, но... не пугай!!! Будь собой!!!», «Андрей, побрейтесь и подстригитесь! Ну реально, как пещерный человек. Вам не идёт», «Приведите себя в порядок», «Ужас, на кого похож, старый дед. Вот, что значит без работы остаться и бриться не надо!», «Борода Вас не красит», «Андрей, Вы большой умница. Но борода - фу, фу, фу», «Страшный и неухоженный».