«Страшный и неухоженный»: фанаты просят Андрея Малахова сбрить бороду
Поклонники Андрея Малахова переживают за своего кумира. После ухода с «Первого канала» телеведущий сменил имидж — отрастил бороду.
В своем блоге Андрей опубликовал снимок в фирменной футболке команды «Зенит». «Трансфер года! Спасибо @zenit_spb за доверие, моему агенту @tina_kandelaki за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин - за нами победа! P.S. Под каким номером я на поле- ответ на второй фотографии», — подписал фотографию Малахов.
Новый имидж Андрея не пришелся по вкусу подписчикам: «Андрея приятнее видеть в приличном виде», «Андрей, все тебя любят, но борода??!!! Извини, конечно, но... не пугай!!! Будь собой!!!», «Андрей, побрейтесь и подстригитесь! Ну реально, как пещерный человек. Вам не идёт», «Приведите себя в порядок», «Ужас, на кого похож, старый дед. Вот, что значит без работы остаться и бриться не надо!», «Борода Вас не красит», «Андрей, Вы большой умница. Но борода - фу, фу, фу», «Страшный и неухоженный».
Напомним, в начале месяца стало известно, что Андрей Малахов покинет «Первый канал». По информации инсайдеров, телеведущий займет место Бориса Корчевникова в шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Сам Малахов не комментирует данную информацию.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram