«Страшнее момента в моей жизни не было»: Нонна Гришаева рассказала о смерти отца

50-летняя Нонна Гришаева поделилась откровенными подробностями из личной жизни в интервью с Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». В 24 года женщина потеряла отца и свекровь почти в одно время и призналась, что это было очень сложное время. За три месяца до гибели отца Нонна Гришаева похоронила свекровь, которая болела раком. Будучи беременной, актриса ухаживала за больной. «Я в тот момент уже была беременна. Ухаживала за ней, мыла, поднимала эти 60 килограммов. Через три месяца она умерла», — рассказала Гришаева. После ухода из жизни свекрови Нонны Гришаевой черная полоса в жизни российской актрисы не закончилась. Умер и отец готовящейся к рождению первенца Гришаевой. «Только я прошла эти круги ада, только разошлись гости — мне звонит мама из Одессы и говорит: "Нонночка, папа умер". Страшнее момента в моей жизни не было. Я, похоронив свекровь, еду хоронить папу», — с содроганием рассказала она.