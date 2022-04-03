«Страшнее момента в моей жизни не было»: Нонна Гришаева рассказала о смерти отца
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
50-летняя Нонна Гришаева поделилась откровенными подробностями из личной жизни в интервью с Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». В 24 года женщина потеряла отца и свекровь почти в одно время и призналась, что это было очень сложное время. За три месяца до гибели отца Нонна Гришаева похоронила свекровь, которая болела раком. Будучи беременной, актриса ухаживала за больной. «Я в тот момент уже была беременна. Ухаживала за ней, мыла, поднимала эти 60 килограммов. Через три месяца она умерла», — рассказала Гришаева. После ухода из жизни свекрови Нонны Гришаевой черная полоса в жизни российской актрисы не закончилась. Умер и отец готовящейся к рождению первенца Гришаевой. «Только я прошла эти круги ада, только разошлись гости — мне звонит мама из Одессы и говорит: "Нонночка, папа умер". Страшнее момента в моей жизни не было. Я, похоронив свекровь, еду хоронить папу», — с содроганием рассказала она.
Отец Нонны Гришаевой так же, как и свекровь его дочери болел раком легких. Метастазы поразили его горло, и он очень стремительно ушел из жизни. По мнению 50-летней звезды, пройти все эти испытания и не сломаться помогла ей беременность. «Если бы я не была беременна, я бы не пережила. Я выстояла, потому что во мне уже была жизнь. Я понимала, что мне нужно себя беречь», — уверенно сказала артистка.
Фото и видео: Global look press, Passion.ru