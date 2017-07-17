39-летняя Любовь Толкалина в шокирующем образе похвасталась внушительным бюстом

«В Петербурге том не рабам божиим жить, а кикиморам болотным и тем , кто не к ночи будут помянуты...», — анонсировала актриса коротким видео. Свой пост она сопроводила хештегами #грим, #сказка и #детскоекино.

«Аааа шикарнаааа», «Господи, как вы спите по ночам, видя себя такой», «Не фига себе детская сказка...», «Гримеру Браво! Жуть наводит этот образ», «Это что такие линзы, что больше настоящей радужной оболочки?Да...вот такую ночью встретишь, инфаркт обеспечен))) врагов после спектакля можно пугать)))», «Прям рассмешили от души! Двигающимся бюстом», — поражены фанаты актрисы.

Они привыкли ее видеть более нежной, несмотря на яркие преображения в кадре и на сцене.