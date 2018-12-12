Странный образ и сильные эмоции: пережившая несколько операций дочь Любови Успенской показала новые фото

В начале осени с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной произошла трагедия. Девушка упала с велосипеда в Коста-Рике, выбила себе зубы и повредила челюсть. Впоследствии Татьяна попросила маму побрить ее налысо, чтобы избавиться от негативной энергии. Все это время поклонники очень переживали за пострадавшую девушку, но на днях и Успенская, и сама Плаксина дали понять, что все идет хорошо.
«Зимняя пора. Ночная смена. И все цвета Иерусалима затанцевали на моей коже и and all the colors of Pacha Mama in Jerusalem went dancing on my flesh», — так подписала Татьяна один из новых снимков, судя по всему, сделанный в ходе импровизированной фотосессии. На нем она позирует в тонкой рубашке и повязке на голову, а почти все ее тело измазано белой, голубой и фиолетовой красками.
Напомним, до происшествия Плаксина много путешествовала, писала стихи и пробовала себя в изобразительном искусстве. Судя по новым фото, дочь Любови Успенской хочет продолжить заниматься любимым делом. Как рассказала недавно артистка в своем микроблоге, «Слава Богу, плохое позади, Таня сильная и стала мудрей».
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram