Странный образ и сильные эмоции: пережившая несколько операций дочь Любови Успенской показала новые фото

В начале осени с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной произошла трагедия. Девушка упала с велосипеда в Коста-Рике, выбила себе зубы и повредила челюсть. Впоследствии Татьяна попросила маму побрить ее налысо, чтобы избавиться от негативной энергии. Все это время поклонники очень переживали за пострадавшую девушку, но на днях и Успенская, и сама Плаксина дали понять, что все идет хорошо.