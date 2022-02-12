Страхи Мастерковой и пение Пригожина: как прошел 2-й выпуск шоу «Возможно все!»

«Я мечтала об участии в таком проекте! Название шоу могу продолжить словами - возможно все делать вместе с такими уникальными участниками, которые пришли на площадку. В моей команде были Валерия с Иосифом Пригожиным и Анатолий Цой. Меня радует, что это юмористическая программа и тут все игры и конкурсы связаны с юмором. Я всегда к себе отношусь с юмором, я нисколько не стесняюсь быть смешной и примерять на себя разные образы. Вся команда и зрители хотят, чтобы мы не были грустными и скучными. Это же здорово, когда взрослые люди могут почувствовать себя немного детьми, тем более, я люблю различные игры, вроде пантомимы, умею быстро и смешно объяснять, и показывать, бывает с друзьями собираемся и играем, где нужно либо сочинить стих, либо станцевать, либо прокукарекать. (смеется) Нужно себя отпускать и иногда просто веселиться. Я правда очень боюсь высоты, никому не говорите!. Я могу бегать, отжиматься, только не взлетать! Но мне пришлось это сделать!» — рассказала Мастеркова.

А в одном из испытаний продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин продемонстрировал зрителям свои артистические способности, исполнив с другими участниками несколько забавных песен, пока его супруга в прямом смысле висела в воздухе.

Живое и непредсказуемое шоу «Возможно все!» радует зрителей каждую пятницу в 21.00 на канале «Россия».