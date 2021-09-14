Страдающий от тяжелой болезни Сафронов трогательно поздравил подросшую дочь с днем рождения
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сергей Сафронов устроил красивый праздник для своей самой младшей дочери Алисы — девочка отметила свой день рождения.
Маленькая Алиса примерила розовое воздушное платье принцессы и завершила королевский наряд правильным головным убором — очаровательной диадемой и красными туфлями с бантами.
Фотографиями с торжества Сергей поделился со своими подписчиками.
«Мы чудесно провели время! Алису и Катю я давно не видел такими счастливыми! Алиса слушалась маму каждый день! Всю неделю! Потому что Киса и Песик звонили ей каждый вечер и спрашивали, как она себя ведет. И если она не будет слушаться маму, то они не приедут! Мотивация! Когда Алису встретили веселые аниматоры, от счастья она чуть не описалась!», — написал он под публикацией.
Маленьких гостей Алисы развлекали аниматоры, которые устроили им настоящую дискотеку, а изюминкой вечера стал огромный торт с лисичкой.
Ранее Сергей признавался, что борется с серьезным заболеванием.
«Я для себя понял — не надо закрываться. А наоборот, двигаться: сходи в кино, погуляй с братьями, отправься на дачу. Концерты, хорошо, начались», — активность действительно помогала Сергею отвлечься от курсов химиотерапии и других этапов тяжелого лечения, он не позволял себе дать слабину. Рядом всегда находятся близкие и родные артиста: первая супруга, мама его двоих детей, является для него лучшим другой и опорой, нынешняя жена Екатерина и их маленькая дочка Алиса — всегда рядом, без конца поддерживают братья и родители. «Мне повезло: не пойди я еще пару месяцев на обследование, боюсь, что я с вами здесь бы не сидел», — рассказывал он в интервью певице Валерии.