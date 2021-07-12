Страдающий от рака Валентин Юдашкин заболел коронавирусом после вакцинации
Как оказалось, от коронавируса Юдашкин привился еще осенью, но повторную прививку сделать не успел – заразился коронавирусом.
«После посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным. К сожалению, не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла стороной», – цитирует его слова РЕНТВ.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Он отметил, что болезнь прошла в легкой форме, поэтому не привела к сильным осложнениям и тяжелому течению других заболеваний.
«В начале у меня был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное», – рассказал он.
Легендарный модельер поведал, что оказалось для него самым тяжелым при болезни.
«Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть», – пожаловался Юдашкин.
Фото: Instagram Валентина Юдашкина
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