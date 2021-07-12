Страдающий от рака Валентин Юдашкин заболел коронавирусом после вакцинации

«В начале у меня был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное», – рассказал он.

Легендарный модельер поведал, что оказалось для него самым тяжелым при болезни.

«Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть», – пожаловался Юдашкин.