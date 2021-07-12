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Страдающий от рака Валентин Юдашкин заболел коронавирусом после вакцинации

К счастью, тяжелых последствий на здоровье модельера болезнь не оставила – он перенес инфекцию в легкой форме.
Страдающий от рака Валентин Юдашкин заболел коронавирусом после вакцинации

Как оказалось, от коронавируса Юдашкин привился еще осенью, но повторную прививку сделать не успел – заразился коронавирусом.

«После посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным. К сожалению, не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла стороной», – цитирует его слова РЕНТВ.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валентин Юдашкин на презентации книги Марины Газмановой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Он отметил, что болезнь прошла в легкой форме, поэтому не привела к сильным осложнениям и тяжелому течению других заболеваний.

«В начале у меня был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное», – рассказал он.

Легендарный модельер поведал, что оказалось для него самым тяжелым при болезни.

«Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть», – пожаловался Юдашкин.

Фото: Instagram Валентина Юдашкина

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