Страдающая от рака Анастасия Заворотнюк перенесла операцию по удалению части мозга

Врачи диагностировали у Анастасии глиобластому. Это злокачественная опухоль, которая почти никому не оставляет шанса выжить. Артистка узнала о страшном заболевании вскоре после родов в 2018 году. В браке с Петром Чернышевым у них родилась дочка Мила. Ходят слухи, что Анастасия прибегала к гормональной терапии и ЭКО, что могло повлиять на появление злокачественного образования. В 2019 году она пошла на поправку, но вскоре ее состояние стало еще хуже. Начался процесс отека мозга.

Информация о состоянии здоровья Заворотнюк редко просачивается в прессу и в небольших объемах. Близкие Анастасии договорились не распространяться публично о ее состоянии. Лишь иногда старшая дочь актрисы Анна делится сведениями о тяжело болеющей матери.

Родственники Анастасии делают все возможное, чтобы никто из посторонних ее не видел, поскольку недуг сильно изменил внешность звездной красотки. Врачи дважды делали трепанацию черепа Анастасии Заворотнюк, чтобы удалить опухоль. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» сильно прибавила в весе и ослабла после химиотерапии.