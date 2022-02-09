Страдающая от рака Анастасия Заворотнюк перенесла операцию по удалению части мозга
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Врачи диагностировали у Анастасии глиобластому. Это злокачественная опухоль, которая почти никому не оставляет шанса выжить. Артистка узнала о страшном заболевании вскоре после родов в 2018 году. В браке с Петром Чернышевым у них родилась дочка Мила. Ходят слухи, что Анастасия прибегала к гормональной терапии и ЭКО, что могло повлиять на появление злокачественного образования. В 2019 году она пошла на поправку, но вскоре ее состояние стало еще хуже. Начался процесс отека мозга.
Информация о состоянии здоровья Заворотнюк редко просачивается в прессу и в небольших объемах. Близкие Анастасии договорились не распространяться публично о ее состоянии. Лишь иногда старшая дочь актрисы Анна делится сведениями о тяжело болеющей матери.
Родственники Анастасии делают все возможное, чтобы никто из посторонних ее не видел, поскольку недуг сильно изменил внешность звездной красотки. Врачи дважды делали трепанацию черепа Анастасии Заворотнюк, чтобы удалить опухоль. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» сильно прибавила в весе и ослабла после химиотерапии.
«Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением. Анастасия применяет препараты, которые поддерживают ее, из-за чего она сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Она не может долго сохранять концентрацию внимания. Временами кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно в прострации», — рассказал «Комсомольской правде» друг семьи Анатолий Демидов.
Анастасии провели операцию и удалили часть мозга из-за опухоли. По словам врачей, эта мера была просто необходима, так как она уже на последней стадии рака. После таких хирургических вмешательств происходит повреждение мозговой деятельности, страдает логическое мышление. Врач, оперировавший Заворотнюк, говорит, что она не сможет вернуться к работе, но сейчас не стоит об этом думать. Сохранение жизни женщины — это уже победа.
Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в загородном доме в Крекшино. Родственники время от времени возят ее на процедуры в клинику. Она передвигается в инвалидной коляске и не может разговаривать. Врачи уверяют, что нарушения речевой функции временны и все придет в норму.
Фото: Global Look Press