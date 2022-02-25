Стоматолог нашел изъян в улыбке Надежды Бабкиной стоимостью 2,5 млн рублей
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Фото: instagram/ ngbabkina
Как известно, улыбка выдает возраст. Надежда Бабкина не любит видеть на себе признаки старения, поэтому обратилась к специалисту, чтобы исправить проблемы с зубами. Это было много лет назад, и тогда, конечно, про виниры никто не и не слышал. В случае певицы речь идет о керамической реставрации.
Стоматолог Олег Конников считает, что работа выполнена не на все 100%. По мнению эксперта, в улыбке Надежды Бабкиной присутствует асимметрия. Смещение заметно с левой стороны лица, сообщает BLITZ+.
«У нее в полости рта керамические реставрации, это единственное, что я вижу. Тотальное протезирование, думаю, это полная анатомия. В среднем это стоит более 2,5 миллиона рублей. Вижу небольшое смещение по левой стороне, но это может мне казаться. В то время когда Надежда это делала, точного подхода к дисциплине не было. Может, это асимметрия, с которой она всю жизнь живет. Не знаю, надо разбираться», — объяснил медик.
Олег Конников отметил, что белоснежная улыбка действительно молодит Надежду Бабкину, и пожелал каждому так выглядеть в 71 год.
Фото и видео: Instagram