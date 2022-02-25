Стоматолог нашел изъян в улыбке Надежды Бабкиной стоимостью 2,5 млн рублей

Как известно, улыбка выдает возраст. Надежда Бабкина не любит видеть на себе признаки старения, поэтому обратилась к специалисту, чтобы исправить проблемы с зубами. Это было много лет назад, и тогда, конечно, про виниры никто не и не слышал. В случае певицы речь идет о керамической реставрации.

Стоматолог Олег Конников считает, что работа выполнена не на все 100%. По мнению эксперта, в улыбке Надежды Бабкиной присутствует асимметрия. Смещение заметно с левой стороны лица, сообщает BLITZ+.