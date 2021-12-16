«Столько скорых мы в жизни не вызывали»: Кристина Асмус провела месяц в больницах

Асмус призналась в своем Instagram, что не сразу рассказала о возникших трудностях подписчикам, поскольку «много всего навалилось».

«Адский ноябрь у нас был. Не писала об этом, потому что много всего навалилось. Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребёнком лежала, потом я одна с жёсткой лихорадкой, потом опять с дочкой. Плюс осложнения начались», — написала артистка под соответствующим постом. Она также отметила, что такое количество скорых их семья никогда не вызывала.

По словам Кристины Асмус, все врачи ставили разные диагнозы и прописывали множество лекарств. «И впервые я не выписывалась из больниц раньше и не рвалась до конца больничного никуда. Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец», — рассказала актриса и добавила, что из-за нее даже отменили несколько спектаклей.

В конце публикации знаменитость напомнила о необходимости вакцинации, при чем не только против ковида, но и гриппа.