Столичная красавица Аля Саламова завоевала корону в конкурсе «Мисс Москва — 2021»
Победительницей конкурса стала очаровательная брюнетка Аля Саламова. Алена Пантелеева получила титул первой вице-мисс, второй вице-мисс выбрали Ирину Пенягину, третьей стала Ангелина Хохлова.
Аля призналась, что шла к победе давно. У нее весьма яркие амбиции и она делает все, чтобы привлечь к себе внимание и заявить о себе. Она успешно занимается моделингом и не собирается останавливаться на достигнутом — хочет принять участие в «Красе России» и побороться за корону в конкурсе «Мисс Вселенная».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @blood_mixturee
«У меня есть старшая сестра, и когда я была малышкой, то видела, как она готовилась к конкурсу, надевала красивые платья. Уже тогда я для себя решила, что вырасту и обязательно поучаствую в таких мероприятиях. Для поддержания идеальной формы занимаюсь джампинг-фитнесом и растяжкой, больше ничего не делаю», — рассказала о себе победительница в беседе с «Комсомольской правдой».
Чем занимается красавица помимо моделинга, неизвестно. О своей личной жизни девушка тоже ничего не сказала.
А первая вице-мисс Алена Пантелеева получила не только почетное место, но и предложение руки и сердца от своего молодого человека Андрея, который вынес на сцену букет из 1000 роз и кольцо.
Ведущей конкурса была Оксана Воеводина, завоевавшая этот титул шесть лет назад и ставшая живым примером того, как корона может привести к успеху в жизни. После победы Оксана покорила сердце короля Малайзии.
Отношения, к сожалению, не сложились — пара развелась, а сейчас Оксана воспитывает маленького сына и по-прежнему является довольно яркой медиаперсоной.
Фото: Instagram Али Саламовой, Оксаны Воеводиной
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