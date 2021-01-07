Столичная красавица Аля Саламова завоевала корону в конкурсе «Мисс Москва — 2021»

Чем занимается красавица помимо моделинга, неизвестно. О своей личной жизни девушка тоже ничего не сказала.

А первая вице-мисс Алена Пантелеева получила не только почетное место, но и предложение руки и сердца от своего молодого человека Андрея, который вынес на сцену букет из 1000 роз и кольцо.

Ведущей конкурса была Оксана Воеводина, завоевавшая этот титул шесть лет назад и ставшая живым примером того, как корона может привести к успеху в жизни. После победы Оксана покорила сердце короля Малайзии.