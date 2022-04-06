Стоцкая поделилась секретами красоты: «Стараюсь высыпаться и занимаюсь спортом»

Певица и актриса Анастасия Стоцкая тщательно следит за внешним видом. В разговоре с Teleprogramma.pro она поделилась, как ей удается оставаться в хорошей форме.

Звезда давно отказалась от фастфуда и вредных перекусов, но иногда разрешает себе насладиться картошкой фри и гамбургером. «Может, раз в год могу себе позволить. Иногда дети выпрашивают. Я, конечно же, слежу за фигурой, стараюсь не есть после шести, правильно питаться, занимаюсь спортом по возможности, когда есть силы и время», — отметила Анастасия.

Помимо ограничений в еде артистка два раза в неделю посещает кабинет массажиста ради поддерживающего эффекта. Раз в полгода Стоцкая обязательно проходит курс из десяти антицеллюлитных массажей. Что касается лица, у Анастасии все просто. «Обязательно очищение лица утром и вечером, маски домашние. Посещаю косметолога, который подбирает мне процедуры. Стараюсь пить много воды, ежедневно пью витамины, стараюсь высыпаться», — подчеркнула звезда.