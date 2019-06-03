Стоцкая, Федорова и Гребенщикова с детьми на специальном показе мюзикла «Сон в летнюю ночь»

Главными звездами мюзикла являются морские млекопитающие — дельфины, морские львы, моржи и косатки. По замыслу главного режиссера мюзикла Михаила Миронова, животные получили отдельные роли и стали настоящими артистами. Открывают шоу забавные конферансье — морские львы. Целая семья из восьми озорных дельфинов вместе с тренерами удивляет разнообразными трюками. Моржи выступают в роли «говорящих» хранителей пещеры с живой водой — обаятельное трио радует зрителей шутками и загадками. Дебютант мюзикла — морской лев Рокки выходит на водную сцену с особенной миссией, способной изменить весь ход представления.

Посмотреть мюзикл «Сон в летнюю ночь» в «Москвариуме» на ВДНХ можно в период с 1 июня по 8 сентября.