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Стоцкая, Федорова и Гребенщикова с детьми на специальном показе мюзикла «Сон в летнюю ночь»

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Анастасия Стоцкая с детьми, гостями и артистами шоу

Фото: Пресс-служба
В «Москвариуме» на ВДНХ прошел специальный показ грандиозного мюзикла с участием морских животных и цирковых артистов «Сон в летнюю ночь».

Шоу стартовало прошлым летом и пользовалось большим успехом у москвичей и гостей столицы. В этом году в мюзикле появились новые номера и изменилось музыкальное сопровождение. На водной сцене дебютировал очаровательный морской лев Рокки, который сыграл свою первую роль в летнем представлении.

Оксана Федорова с детьми

Фото: Пресс-служба

Специальный показ посетили звезды отечественного шоу-бизнеса с семьями: Оксана Федорова, Алиса Гребенщикова и Анастасия Стоцкая. «Очень красивый мюзикл. Много жанров соединены в одно представление. Живая энергетика перекликается с творчеством, танцами, вокалом, полное погружение в шоу. Мне очень понравился интерактив с залом, а дети в восторге от косаток. Даже забрали их с собой, правда, мягких и плюшевых», — поделилась впечатлениями Оксана Федорова.

Анастасия Стоцкая с дочерью

Фото: Пресс-служба

Понравилось представление и Анастасии Стоцкой: «Мы посещали «Москвариум» в прошлом году. Верочка была еще совсем маленькая и не смотрела шоу, а сейчас она внимательно за всем наблюдала, аплодировала, танцевала, хохотала. Замечательное красивое шоу, задействовано огромное количество всего и сразу. Главное, дети не устают, хотя обычно они очень быстро начинают скучать, сидя на одном месте. Мюзикл точно понравится всем: от самых маленьких до самых взрослых, всей семьёй можно прийти и получить массу удовольствий, впечатлений на долгое время».

Фото: Пресс-служба

В представлении принимают участие более ста артистов: воздушных гимнастов, акробатов, певцов, танцоров и синхронисток. Цирковые артисты выполняют все трюки без страховки — на высоте десяти метров над зрительным залом и гигантской водной чашей, где выступают морские животные. Режиссером-постановщиком номеров мюзикла «Сон в летнюю ночь» стал известный профессионал в области создания уникальных цирковых программ Евгений Шевцов. Хореографом-постановщиком выступила Жанна Шмакова, которая принимала участие в постановке знаковых проектов отечественной и мировой музыкальной сцены.

Фото: Пресс-служба

Главными звездами мюзикла являются морские млекопитающие — дельфины, морские львы, моржи и косатки. По замыслу главного режиссера мюзикла Михаила Миронова, животные получили отдельные роли и стали настоящими артистами. Открывают шоу забавные конферансье — морские львы. Целая семья из восьми озорных дельфинов вместе с тренерами удивляет разнообразными трюками. Моржи выступают в роли «говорящих» хранителей пещеры с живой водой — обаятельное трио радует зрителей шутками и загадками. Дебютант мюзикла — морской лев Рокки выходит на водную сцену с особенной миссией, способной изменить весь ход представления.

Посмотреть мюзикл «Сон в летнюю ночь» в «Москвариуме» на ВДНХ можно в период с 1 июня по 8 сентября.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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