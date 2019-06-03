Стоцкая, Федорова и Гребенщикова с детьми на специальном показе мюзикла «Сон в летнюю ночь»

Шоу стартовало прошлым летом и пользовалось большим успехом у москвичей и гостей столицы. В этом году в мюзикле появились новые номера и изменилось музыкальное сопровождение. На водной сцене дебютировал очаровательный морской лев Рокки, который сыграл свою первую роль в летнем представлении.
Фото: Пресс-служба
Специальный показ посетили звезды отечественного шоу-бизнеса с семьями: Оксана Федорова, Алиса Гребенщикова и Анастасия Стоцкая. «Очень красивый мюзикл. Много жанров соединены в одно представление. Живая энергетика перекликается с творчеством, танцами, вокалом, полное погружение в шоу. Мне очень понравился интерактив с залом, а дети в восторге от косаток. Даже забрали их с собой, правда, мягких и плюшевых», — поделилась впечатлениями Оксана Федорова.
Фото: Пресс-служба
Понравилось представление и Анастасии Стоцкой: «Мы посещали «Москвариум» в прошлом году. Верочка была еще совсем маленькая и не смотрела шоу, а сейчас она внимательно за всем наблюдала, аплодировала, танцевала, хохотала. Замечательное красивое шоу, задействовано огромное количество всего и сразу. Главное, дети не устают, хотя обычно они очень быстро начинают скучать, сидя на одном месте. Мюзикл точно понравится всем: от самых маленьких до самых взрослых, всей семьёй можно прийти и получить массу удовольствий, впечатлений на долгое время».
Фото: Пресс-служба
В представлении принимают участие более ста артистов: воздушных гимнастов, акробатов, певцов, танцоров и синхронисток. Цирковые артисты выполняют все трюки без страховки — на высоте десяти метров над зрительным залом и гигантской водной чашей, где выступают морские животные. Режиссером-постановщиком номеров мюзикла «Сон в летнюю ночь» стал известный профессионал в области создания уникальных цирковых программ Евгений Шевцов. Хореографом-постановщиком выступила Жанна Шмакова, которая принимала участие в постановке знаковых проектов отечественной и мировой музыкальной сцены.
Фото: Пресс-служба
Главными звездами мюзикла являются морские млекопитающие — дельфины, морские львы, моржи и косатки. По замыслу главного режиссера мюзикла Михаила Миронова, животные получили отдельные роли и стали настоящими артистами. Открывают шоу забавные конферансье — морские львы. Целая семья из восьми озорных дельфинов вместе с тренерами удивляет разнообразными трюками. Моржи выступают в роли «говорящих» хранителей пещеры с живой водой — обаятельное трио радует зрителей шутками и загадками. Дебютант мюзикла — морской лев Рокки выходит на водную сцену с особенной миссией, способной изменить весь ход представления.
Посмотреть мюзикл «Сон в летнюю ночь» в «Москвариуме» на ВДНХ можно в период с 1 июня по 8 сентября.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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