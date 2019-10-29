Стильный look и топор в руках: Наталья Водянова в России исполнила мечту детства

Супермодель Наталья Водянова путешествует со старшими детьми по России. Их очередная остановка случилась в Аланском Богоявленском женском монастыре в Северной Осетии. Там Наталья Водянова исполнила одну детскую мечту — поколола дрова.

«Сбылась моя мечта — поколоть дрова. Дедушка научил меня, но в Париже и попрактиковаться негде», — с юмором подписала видео Наталья Водянова.

Наталья в стильных юбке, куртке и сапогах смотрелась с топором в руках весьма необычно.