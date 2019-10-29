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Стильный look и топор в руках: Наталья Водянова в России исполнила мечту детства

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова в Сочи

Фото: Instagram

Супермодель показала мастерство в непривычном для себя деле.

Супермодель Наталья Водянова путешествует со старшими детьми по России. Их очередная остановка случилась в Аланском Богоявленском женском монастыре в Северной Осетии. Там Наталья Водянова исполнила одну детскую мечту — поколола дрова.

«Сбылась моя мечта — поколоть дрова. Дедушка научил меня, но в Париже и попрактиковаться негде», — с юмором подписала видео Наталья Водянова.

Наталья в стильных юбке, куртке и сапогах смотрелась с топором в руках весьма необычно.

Подписчики Натальи Водяновой отметили, что она настоящая русская женщина. «Наша Наташа», «Русская Наташа», «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», «Топор весит больше, чем вы», «Это такой классный антистресс», «Одежду надо поудобней для колки дров выбирать», — написали супермодели в комментариях.

За кадром слышно, как сын Виктор говорит матери на английском языке: «Представь, что это голова твоего врага». К этой фразе «прицепились» в комментариях. Водянову засыпали вопросами, почему ее дети разговаривают с ней, россиянкой на английском языке. Ранее модель рассказывала, что ее дети знают несколько языков, но на русском изъясняются чуть хуже, чем, например, на английском.

До визита в Адыгею Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой побывали в Москве и Адыгее. Младшие сыновья Натальи — Максим и Роман — остались в Париже с отцом Антуаном Арно.

Фото и видео: Instagram

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