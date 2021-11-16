Стильные, влюбленные: Яна Поплавская показала уютный зимний family look с молодым избранником

Яна Поплавская поделилась уютным романтичным фото в компании своего молодого супруга, радиоведущего Евгения Яковлева. Пара отправилась на зимнюю прогулку со своим питомцем и примерила эффектные образы в одном стиле.

На Яне и Евгении почти одинаковые серые комплекты из шапки и шарфа, оба также примерили теплые пуховики.

«За городом заметно холоднее, чем в Москве. В Подмосковье уже очень чувствуется наступление зимы. Вышли на улицу, нырнули обратно в дом и пошли утепляться! А потом совершенно спонтанно отправились в лес гулять с собакой! «Классно, здорово, счастливо!» Все эти слова могла бы сказать наша Николь, если бы могла говорить. Пусть до весны будет такая же «евро-зима», чтобы не было морозов, как прошлой зимой и таких страшных сугробов. Хочется спокойно пережить зиму без потрясений, так же беззаботно гуляя в лесу и наслаждаясь загородной жизнью!», – написала Поплавская.