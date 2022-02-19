Стильные Эвелина Бледанс и Марьяна Спивак с сыновьями — на премьере нового мультфильма
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Фото: Пресс-служба
Знаменитые гости позировали фотографам на красной дорожке перед показом вместе со своими детьми. Эвелина Бледанс пришла в компании 9-летнего сына Семена Семина. Для выхода актриса выбрала стильный образ с брюками карго и ботильонами на каблуке в тон. Эвелина дополнила выход кепкой и солнечными очками.
Звезду картины «Нелюбовь» Марьяну Спивак сопровождал сын Григорий Кузнецов. Молодая мама и ее наследник предпочли удобную и яркую одежду, идеально подходящую для выходного дня.
Фото: Пресс-служба
Балерина Большого театра и жена Сергея Филина Мария Прорвич посетила премьеру мультфильма с подросшим сыном Сергеем, который с возрастом становится все больше похожим на своего знаменитого отца.
Актриса театра и кино Евгения Соляных тоже была среди гостей мероприятия вместе с сыном Андреем.
Все гости получили подарки и отлично провели субботний день за просмотром новой картины от создателей «Королевского корги», «Кота Грома и заколдованного дома», «Стань легендой! Бигфут младший» и «Семейки Бигфутов» о приключениях главного героя — отважного Кролецыпа.
Наполовину кролик, наполовину цыпленок, он сочетает лучшие качества от обоих животных. По сюжету фильма дому Кролецыпа угрожает опасность и он отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти древнего Хомяка Тьмы.
Фото: пресс-служба