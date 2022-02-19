Стильные Эвелина Бледанс и Марьяна Спивак с сыновьями — на премьере нового мультфильма

Балерина Большого театра и жена Сергея Филина Мария Прорвич посетила премьеру мультфильма с подросшим сыном Сергеем, который с возрастом становится все больше похожим на своего знаменитого отца.

Актриса театра и кино Евгения Соляных тоже была среди гостей мероприятия вместе с сыном Андреем.

Все гости получили подарки и отлично провели субботний день за просмотром новой картины от создателей «Королевского корги», «Кота Грома и заколдованного дома», «Стань легендой! Бигфут младший» и «Семейки Бигфутов» о приключениях главного героя — отважного Кролецыпа.

Наполовину кролик, наполовину цыпленок, он сочетает лучшие качества от обоих животных. По сюжету фильма дому Кролецыпа угрожает опасность и он отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти древнего Хомяка Тьмы.