Постройневшая МакSим примерила образ школьницы с эффектными туфлями-стрипами

Певица постепенно возвращается в прежнюю форму после перенесенных серьезных проблем со здоровьем и уже радует свою аудиторию светскими выходами на мероприятия и стильными экспериментами. На этот раз 38-летняя Марина Максимова отдала дань годам своей ранней юности и примерила школьный образ. Однако разбавила его одной очень эффектной деталью!

К платью мини с белым воротничком и черным чулочкам чуть выше колена исполнительница хита «Трудный возраст» добавила глянцевые туфли-стрипы на большом каблуке и платформе — образ не оставил равнодушными большое количество поклонников певицы. «Прекрасна, как всегда»; «Очень грациозна и красива», «Изысканно, Мариночка, вы очаровательны!», «Стильно и изящно», — восторгаются они.

Подписчики МакSим в Instagram также обратили внимание на ее роскошную фигуру и принялись хвалить девушку в комментариях. «Как похудели», «Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая», — одарили комплиментами Максимову ее преданные поклонники.