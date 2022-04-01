Стильная Водонаева, счастливый Гогунский и другие звездные гости на премьере клипа «Сильная»

Фильм «Своя война» — режиссерский дебют Алексея Чадова. Кинолента должна была выйти в прокат еще 17 марта, но релиз был перенесен из-за нестабильной политической ситуации в мире. Клип «Сильная» выходит в цифровой мир раньше премьеры фильма, и увидеть его посчастливилось таким звездам, как Кристина Асмус, Павел Прилучный, Павел Деревянко, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Виктор Сухоруков, Владимир Яглыч, Алексей Воробьев, Люся Чеботина и другие.

Виталий Гогунский появился на премьере в приподнятом настроении. Он лучезарно улыбался фотографам и был рад встрече со звездными друзьями.