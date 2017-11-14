Юлия Проскурякова, Ольга Кабо, Елена Захарова и другие звезды примерили вещи из новой коллекции Laurèl.

В минувшие выходные, 18 ноября, в СТЦ Мега Химки состоялся праздничный коктейль в стиле «Follow your dreams» по случаю открытия фирменного корнера Laurèl. На мероприятии были замечены: певица Юлия Проскурякова, актрисы Ольга Кабо, Елена Захарова, Нина Шацкая, Екатерина Вуличенко. Ведущей стала их коллега Елена Старостина.

Звезды примерили вещи из коллекции Осень-Зима 2017/18. В подборе нарядов приняли участие стилисты программы «Модный приговор».

Одним из самых ярких образов получился у Юлии Проскуряковой. Она выбрала классический жакет с оторочкой, который выгодно подчеркнул яркий цвет ее помады и элегантную прическу.