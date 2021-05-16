Стильная пара: лучшие выходы топ-модели Ирины Шейк с дочерью Леей

35-летняя модель родом из маленького Российского города, после расставания с голливудским актером проживает в Нью-Йорке вместе с 4-летней дочерью Леей. Фотографам удается запечатлеть мать и дочь на постоянных прогулках по городу.

Нельзя не отметить, что стиль топ-модели стал заметно лучше, чем был раньше. Ирина умело сочетает яркие дизайнерские вещи между собой. Но чаще всего Шейк выбирает темные пиджаки или кожаные плащи, которые дополняет грубыми ботинками или сапогами. Дочь звезды тоже не отстает от мамы и надевает все самое лучшее, что находит в своем детском гардеробе. Вместе Ирина и Лея отлично дополняют друг друга. Девочка растет копией своей звездной мамы, она уже знает что такое уход за собой и умение держаться на публике.

Напомним, голливудский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк были вместе с 2015 года. В 2017 у пары родилась дочь Лея, но через 2 года влюбленные решили расстаться. Сейчас актер и модель находятся в дружеских отношениях и вместе воспитывают ребенка.