Стильная мама: беременная Нюша подчеркнула формы маленьким черным платьем
30-летняя звезда уже воспитывает 2-летнюю дочь по имени Симба от своего супруга Игоря Сивова. Очень скоро в семье появится второй ребенок, которого, как сообщила певица, возлюбленные планируют назвать не менее оригинально. «Как минимум, оно (имя) не должно уступать в оригинальности первому», — призналась Нюша изданию Star Hit.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Второй ребенок пары должен появится на свет уже этой зимой. А пока Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) публикует на своей странице в Instagram образы, в которых она выходит в свет.
Знаменитость известна своей любовью к коротким юбкам и глубоким декольте. И беременность совершенно не повод скрывать свою фигуру — уверена звезда.
Так Анна появилась в качестве гостьи на съемке You-Tube шоу «ДаДа — НетНет» в коротком атласном платье черного цвета, подчеркивающем заметно округлившиеся формы артистки. Певица дополнила образ удобной обувью – высокими белыми кедами, а на плечи накинула косуху, добавив дерзкости.
В качестве прически Нюша выбрала один из ее любимых вариантов – высокий пучок с выпадающими прядями, которые обрамляют лицо и делают его худее.
Фото и видео: Instagram
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