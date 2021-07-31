Стильная мама: беременная Нюша подчеркнула формы маленьким черным платьем

Знаменитость известна своей любовью к коротким юбкам и глубоким декольте. И беременность совершенно не повод скрывать свою фигуру — уверена звезда.

Так Анна появилась в качестве гостьи на съемке You-Tube шоу «ДаДа — НетНет» в коротком атласном платье черного цвета, подчеркивающем заметно округлившиеся формы артистки. Певица дополнила образ удобной обувью – высокими белыми кедами, а на плечи накинула косуху, добавив дерзкости.

В качестве прически Нюша выбрала один из ее любимых вариантов – высокий пучок с выпадающими прядями, которые обрамляют лицо и делают его худее.