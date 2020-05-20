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Стильная и яркая мама Ирины Пеговой забирает у дочери платья и красуется в них сама

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Фото: Instagram Ирины Пеговой

Ирина Пегова показала свою модницу-маму.

«Помогите... что делать, если мать родная, уже отбирает у дочери своей платья, бесстыдно и с удовольствие носит их без зазрения совести ???? Как с этим бороться???», — написала Ирина Пегова под фотографией своей стильной мамы.

«А если серьезно, меня нравится, что я покупаю вещи с расчетом на то, что мама будет форсить вместе со мной», — добавила она.

Фото и видео: Instagram

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