Стильная и яркая мама Ирины Пеговой забирает у дочери платья и красуется в них сама
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Фото: Instagram Ирины Пеговой
Ирина Пегова показала свою модницу-маму.
«Помогите... что делать, если мать родная, уже отбирает у дочери своей платья, бесстыдно и с удовольствие носит их без зазрения совести ???? Как с этим бороться???», — написала Ирина Пегова под фотографией своей стильной мамы.
«А если серьезно, меня нравится, что я покупаю вещи с расчетом на то, что мама будет форсить вместе со мной», — добавила она.
Фото и видео: Instagram
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