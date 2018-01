Уже сегодня ночью состоится церемония вручения одной из важнейших музыкальных премий, а минувшим вечером прошла традиционная вечеринка продюсера Клайва Дэвиса.

Стоит отметить, что уже известно имя одного из лауреатов престижной музыкальной премии. Лауреатом «Грэмми-2018» в номинации «Лучший классический сольный альбом» стал Дмитрий Хворостовский, безвременно ушедший из жизни 22 ноября 2017 года.

Мы публикуем список номинантов премии «Грэмми-2018», а имена победителей вы узнаете уже этой ночью!

Лучшая запись года (Record Of The Year)

«24К» Бруно Марса

«Redbone» Childish Gambino

«Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки

«The Story of O.J.» Jay–Z

«Humble» Кендрика Ламара

Лучшая песня года (Song Of The Year) Despacito

«4:44»

«Issues»

«1-800-273-8255»

«That's What I Like» Бруно Марса

Лучший альбом

«4:44» Джей Зи

«24k Magic» Бруно Марса

«Awaken, My Love!» Чайлдиш Гамбино

«DAMN» Кендрика Ламара

«Melodrama» Лорд

Прорыв года

Алессия Кара

Khalid

Лил Узи Верт

Джулия Майклс

SZA

Лучший поп-альбом

«Kaleidoscope» Coldplay

«Lust for Life» Ланы Дель Рей

«Evolve» Imagine Dragons

«Rainbow» Кеши

«Joanne» Леди Гаги

«÷» Эда Ширана

Лучшее сольное поп-выступление

«Love So Soft» — Келли Кларксон

«Praying» — Кеша

«Million Reasons» — Леди Гага

«What About Us» — Пинк

«Shape of You» — Эд Ширан

Лучший дуэт или групповое выступление

«Something Just Like This» — The Chainsmokers & Coldplay

«Despacito (Remix)» — Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber

«Thunder» — Imagine Dragons

«Feel It Still» — Portugal. The Man

«Stay» — Zedd & Alessia Cara

Лучший рок-альбом

Emperor of Sand — Mastodon

Hardwired…To Self-Destruct — Metallica

The Stories We Tell Ourselves — Nothing More

Villains — Queens of the Stone Age

A Deeper Understanding — The War on Drugs

Лучшая рок-песня

«Atlas, Rise!» — Metallica

«Blood In the Cut» — K. Flay

«Go to War» — Nothing More

«Run» — Foo Fighters

«The Stage» — Avenged Sevenfold

Лучший R&B альбом

Freudian — Daniel Caesar

Let Love Rule — Ledisi

24K Magic — Bruno Mars

Gumbo — PJ Morton

Feel the Real — Musiq Soulchild

Лучшая R&B песня

«First Began» — PJ Morton

«Location» — Khalid

«Redbone» — Childish Gambino

«Supermodel» — SZA

«That’s What I Like» — Bruno Mars

Лучший рэп-альбом

4:44 — JAY-Z

DAMN. — Kendrick lamar

Culture — Migos

Laila’s Wisdom — Rapsody

Flower Boy — Tyler, the Creator