Стилист рассказала, каково работать с Энн Хэтэуэй и Сарой Джессикой Паркер

Помогает Энн и Саре в выборе аутфитов Эрин Уолш. И недавно в одном изинтервью она поделилась эмоциями от сотрудничества с главными красавицами Голливуда.

В беседе с журналистами стилист сразу призналась в том, что считает звезду «Дьявола носит прада» настоящей музой.

По словам женщины, казалось, что абсолютно каждый дизайнер любит актрису и хотел бы с ней работать.

«Я вдохновлена Энн, потому что еще до нашей встречи она уже была иконой стиля», — утверждает стилист.

Положительные эмоции стилист получила и от работы с Сарой Джессикой Паркер. «Когда я ее встретила, я не начинала с чистого листа. Она тоже была иконой стиля», — вспоминает она. Девушки решили, что вместе они могут создать замечательный тандем. И просто прислушивались друг к другу. «Когда я впервые начала работать с ней, это было так вдохновляюще», — подметила она журналистам E! News. Положительные эмоции стилист получила и от работы с Сарой Джессикой Паркер. «Когда я ее встретила, я не начинала с чистого листа. Она тоже была иконой стиля», — вспоминает она. Девушки решили, что вместе они могут создать замечательный тандем. И просто прислушивались друг к другу. «Когда я впервые начала работать с ней, это было так вдохновляюще», — подметила она в интервью E! News..

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