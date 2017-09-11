Первая леди США Мелания Трамп не боится ярких образов и смелых экспериментов. Ее стиль сравнивают со стилем Джеки Кеннеди и считают новой модной политической иконой.

О том, как Мелании удается практически всегда выглядеть безупречно, рассказал ее стилист Эрвье Пьер. Он стал всемирно известен после выбора наряда для жены президента, в котором она отправилась на инаугурационный бал.

«Ей не хотелось гладкое бальное платье цвета слоновой кости или ванили. Оно должно было быть действительно идеальным, поскольку это платье станет частью истории этой страны. К тому же мне бы хотелось, чтобы оно пополнило копилку моих достижений», - рассказал Пьер в интервью The New York Times. По словам Эрвье, у него нет любимого места для покупок нарядов для первой леди. Приходя в бутик, он обязательно интересуется не было ли то или иное платье на красной дорожке и не носил ли его уже кто-нибудь: «Я не хочу, чтобы она оказалась в какой-нибудь "Битве платьев"».

Сам Пьер, работая в модной индустрии уже много лет, знает, как выбрать наряд для любого события. Как рассказал стилист, он обращает внимание абсолютно на все, начиная с того, куда она ходит и заканчивая ее любимыми цветами и даже рационом питания: «Я задаю вопрос: "Куда эта женщина идет?" Платье действительно может помочь добиться женщине желаемого, но только в том случае, если у вас есть цель. Если она — идея на бумаге, то платье не поможет». Несмотря на то, что не все образы Мелании Трамп получают хорошие отзывы, Пьер не расстраивается. По его словам, он учится с первой леди и признает, что делает ошибки и не всегда прав.