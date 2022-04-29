Стилист Киркорова вспомнил о жестком проколе с обувью: «Нужны были только эти кроссовки»

Так, например, и случилось, когда стилист допустил промах и при сборе сценических образов не положил в чемодан Киркорову кроссовки Air Dior, которые на тот момент были самыми трендовыми и просто обязаны были быть на ногах исполнителя.

«Тогда Киркоров прилетел из Америки буквально на день в Москву, а затем снова улетал в Дубай. Мне нужно было очень быстро собрать ему вещи на две недели, которые он должен был провести в Эмиратах. Чемоданы собирались очень быстро, каждый образ подбирался под определенное выступление, на все было буквально несколько часов. Вроде все перемерили, успели, отправили. А уже утром получаю СМС, что меня там жестко шпингуют. Выяснилось, что я забыл положить ему кроссовки Air Dior, которые потом перепродали за миллион. Эта обувь тогда только вышла, и ее нужно было носить. Киркоров поставил условие, чтобы я любыми способами доставил ему кроссовки. Мне пришлось взять обувь и вылететь в Дубай первым рейсом, как самый дорогой курьер», — вспомнил стилист о своих буднях с поп-королем в YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?».