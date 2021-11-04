Стилист Дюжева осудила его за слова в адрес Юдашкина: «Не стоит говорить о его кончине»

В течение 5 лет российский художник-модельер борется с онкологией. Сначала у Валентина обнаружили рак почки, который и стал очагом прогрессирующей болезни, после чего у Юдашкина образовались метастазы в головном отделе. О своем заболевании модельер узнал случайно, когда пришел к врачу с жалобой на мигрень. После пройденного обследования доктор поставил страшный диагноз — «рак». Все эти годы модельер активно борется с прогрессирующей смертельной болезнью и лечится у лучших профессоров, однако недуг не отступает.

Тема здоровья для самого кутюрье и его близких родственников является очень острой, тем более, что сам Юдашкин долго скрывал подробности своего самочувствие и начал говорить о своей болезни лишь в 2021 году.

Однако не все имеют такт в своих высказываниях в отношении модельера. Так, например, актер сериала «Бригада» достаточно резко высказался в адрес Юдашкина.

«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — не известно…», — сказал Дюжев одному из журналистов по время показа кутюрье в Кремле.

Слова актера были услышаны самим Валентином и его женой Мариной, а также многими другими гостями мероприятия. После высказывания Дюжева попросили покинуть здание, а он в, свою очередь, безоговорочно последовал просьбе.

Пройти мимо данной ситуации не смогла и стилист Дмитрий Дюжева — Лена Червова. Девушка сообщила, что очень тепло относится к актеру. «Дмитрий — очень приятный человек, клиент», — заявила она. Однако к самому высказыванию отнеслась с большим неодобрением. «В данной ситуации я не считаю правильным говорить такие слова в адрес Валентина, особенно на его же показе. У Валентина сейчас невероятно трудная ситуация в жизни, он борется с болезнью, но продолжает работать, несмотря ни на что. Его стоит поддержать, а не говорить о его возможной кончине», — высказывает свое мнение Червова.

В последние годы за актером тянется достаточно скандальная репутация. Это далеко не первый раз, когда Дюжев не следил за выражениями. В 2018 году в очереди на регистрацию в аэропорту мужчина устроил скандал, когда ему не дали пройти и зарегистрироваться вне очереди, а позже во время интервью Дмитрий заявил зрителям, что если, по их мнению, он снимается в плохих сериалах, то лишь потому, что сами зрители такие сериалы и любят.