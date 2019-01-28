Стилист Александр Рогов преобразит главного героя сериала «Воронины»

4 февраля на телеканале СТС стартует новый сезон полюбившегося зрителям сериала «Воронины». Создатели ситкома подготовили сюрприз для телезрителей — в 500-й, юбилейной, серии появится стилист Александр Рогов. По сюжету эпизода Константин Воронин (Георгий Дронов) не верит супруге Вере (Екатерина Волкова), что преображение героев программы «Рогов. Студия 24» занимает двадцать четыре часа. Константин пригласит Александра на интервью, однако сам станет участником проекта и получит новый неожиданный образ.

«Честно говоря, телевизионный опыт преображения мужчин я начал приобретать сравнительно недавно. Но практика показывает, что такие образы получаются не менее эффектными, чем женские. А в целом на пару героев мы действительно тратим не больше двадцати четырёх часов — и в это зрители верят. Чаще всего сомневаются в том, что участие бесплатное. Пользуясь случаем, заявляю: достаточно пройти кастинг», — признавался на съемочной площадке «Ворониных» Александр Рогов.