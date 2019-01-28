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Стилист Александр Рогов преобразит главного героя сериала «Воронины»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Рогов держит «хлопушку»

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Главный стилист телеканала СТС появится в юбилейной серии популярного телесериала.

4 февраля на телеканале СТС стартует новый сезон полюбившегося зрителям сериала «Воронины». Создатели ситкома подготовили сюрприз для телезрителей — в 500-й, юбилейной, серии появится стилист Александр Рогов. По сюжету эпизода Константин Воронин (Георгий Дронов) не верит супруге Вере (Екатерина Волкова), что преображение героев программы «Рогов. Студия 24» занимает двадцать четыре часа. Константин пригласит Александра на интервью, однако сам станет участником проекта и получит новый неожиданный образ.

«Честно говоря, телевизионный опыт преображения мужчин я начал приобретать сравнительно недавно. Но практика показывает, что такие образы получаются не менее эффектными, чем женские. А в целом на пару героев мы действительно тратим не больше двадцати четырёх часов — и в это зрители верят. Чаще всего сомневаются в том, что участие бесплатное. Пользуясь случаем, заявляю: достаточно пройти кастинг», — признавался на съемочной площадке «Ворониных» Александр Рогов.

Георгий Дронов, Александр Рогов и Екатерина Волкова

Александр отметил, что хотел бы продолжить актёрскую карьеру: «Я бы хотел сыграть  в сериале или полнометражном фильме, но не  себя, а совершенно не похожего на меня  человека. Например, я с удовольствием бы стал  злодеем или коварным искусителем».

Екатерина Волкова, которая, как и ее героиня Вера, любит программу «Рогов. Студия 24», рассказала, как ей работалось с имиджмейкером на одной площадке: «Саша — скромный артист. Пришёл без опозданий, работал без капризов, переживал, советовался, предлагал идеи. Это было очень трогательно!».

Александр Рогов

Отметим, что в 2017 году «Воронины» попали в Книгу рекордов Гиннесса, став самым длинным адаптированным сериалом в мире. 500-я серия ситкома выйдет в эфир 11 февраля в 19:00 на телеканале СТС.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram, Youtube

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