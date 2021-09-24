Стиль и страсть: Шмыкова в образе спортшик и под руку с возлюбленным вышла на дорожку «Кинотавра»

Варвара снова продемонстрировала гостям «Кинотавра», что разные по стилю вещи могут идеально сочетаться в образе, и показала свой любимый стиль спортшик.

Для выхода на дорожку в шестой день кинофестиваля «Кинотавр» она выбрала элегантный черный костюм, состоящий из длинных шортов и объемного пиджака. Стоит отметить, что внимание к себе сразу привлекает шикарное декольте актрисы. По традиции костюм Шмыкова дополнила белыми кедами. Образ получился эффектным, стильным, но в то же время женственным.