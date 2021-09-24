passion.ru
1 мин.

Стиль и страсть: Шмыкова в образе спортшик и под руку с возлюбленным вышла на дорожку «Кинотавра»

Молодая актриса и ее новый возлюбленный диджей Даниил Радлов часто выходят в свет вместе — и каждый их выход привлекает к себе внимание. Влюбленные всегда одеваются ярко и гармонично и бросают друг на друга страстные взгляды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Фото: архив пресс-службы

Варвара снова продемонстрировала гостям «Кинотавра», что разные по стилю вещи могут идеально сочетаться в образе, и показала свой любимый стиль спортшик.

Для выхода на дорожку в шестой день кинофестиваля «Кинотавр» она выбрала элегантный черный костюм, состоящий из длинных шортов и объемного пиджака. Стоит отметить, что внимание к себе сразу привлекает шикарное декольте актрисы. По традиции костюм Шмыкова дополнила белыми кедами. Образ получился эффектным, стильным, но в то же время женственным.

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Фото: архив пресс-службы

Даниил Радлов выбрал прекрасно гармонирующие между собой по цвету пиджак и брюки разных оттенков коричневого, а красные полоски пиджака дают отсылку к спортивному стилю, который представила и Варвара. Образ завершают белые кеды.

Стоит отметить, что Шмыкова и Радлов не так давно начали выходить в свет вместе. Ранее стало известно о том, что Варвара, которая, предположительно, была замужем, когда начался их роман, развелась с супругом оператором Евгением Козловым. По иронии судьбы их развод состоялся в 10-летнюю годовщину свадьбы.

Фото: архив пресс-службы