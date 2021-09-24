Стиль и страсть: Шмыкова в образе спортшик и под руку с возлюбленным вышла на дорожку «Кинотавра»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Варвара снова продемонстрировала гостям «Кинотавра», что разные по стилю вещи могут идеально сочетаться в образе, и показала свой любимый стиль спортшик.
Для выхода на дорожку в шестой день кинофестиваля «Кинотавр» она выбрала элегантный черный костюм, состоящий из длинных шортов и объемного пиджака. Стоит отметить, что внимание к себе сразу привлекает шикарное декольте актрисы. По традиции костюм Шмыкова дополнила белыми кедами. Образ получился эффектным, стильным, но в то же время женственным.
Фото: архив пресс-службы
Даниил Радлов выбрал прекрасно гармонирующие между собой по цвету пиджак и брюки разных оттенков коричневого, а красные полоски пиджака дают отсылку к спортивному стилю, который представила и Варвара. Образ завершают белые кеды.
Стоит отметить, что Шмыкова и Радлов не так давно начали выходить в свет вместе. Ранее стало известно о том, что Варвара, которая, предположительно, была замужем, когда начался их роман, развелась с супругом оператором Евгением Козловым. По иронии судьбы их развод состоялся в 10-летнюю годовщину свадьбы.
Фото: архив пресс-службы