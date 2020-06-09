«Стиль, элегантность, красота»: поклонники Понаровской в восторге от ее строгого образа с массивным колье

Популярная певица Ирина Понаровская всегда отличалась необычными образами, которые копировали ее поклонницы. После возвращения на эстраду она сменила прическу, снова полюбила яркий макияж — и продолжает блистать.

В своем блоге звезда показала образ со съемок шоу «Вечерний Ургант» — классический бежевый костюм, простой черный топ, массивное колье из нанизанных на цепочки бусин. «Ну,вот и закончилась самоизоляция,осталось дождаться ,когда все запреты окончательно снимут и настанут встречи с любимыми зрителями», — написала она.