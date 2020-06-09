«Стиль, элегантность, красота»: поклонники Понаровской в восторге от ее строгого образа с массивным колье
Фото: Instagram Ирины Понаровской
Популярная певица Ирина Понаровская всегда отличалась необычными образами, которые копировали ее поклонницы. После возвращения на эстраду она сменила прическу, снова полюбила яркий макияж — и продолжает блистать.
В своем блоге звезда показала образ со съемок шоу «Вечерний Ургант» — классический бежевый костюм, простой черный топ, массивное колье из нанизанных на цепочки бусин. «Ну,вот и закончилась самоизоляция,осталось дождаться ,когда все запреты окончательно снимут и настанут встречи с любимыми зрителями», — написала она.
«Стиль, элегантность, красота!!! Восторг», «Сама элегантность, стильная и нами всеми любимая», «Какая импозантная женщина... Всегда со вкусом», «Шикарная Женщина», «Обожаю Вас, Вы для меня — икона стиля», «Какое врожденное чувство стиля и вкуса, многим бы поучиться, хотя, наверное с этим нужно родиться», «Всегда безупречна. Эталон красоты и стиля», — комментируют восхищенные подписчики блога артистки.
Фото и видео: Instagram
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