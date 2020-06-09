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«Стиль, элегантность, красота»: поклонники Понаровской в восторге от ее строгого образа с массивным колье

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Ирина Понаровская с директором Лерой Тувиной

Фото: Instagram Ирины Понаровской

67-летняя Ирина Понаровская порадовала фанатов новым стилевым решением.

Популярная певица Ирина Понаровская всегда отличалась необычными образами, которые копировали ее поклонницы. После возвращения на эстраду она сменила прическу, снова полюбила яркий макияж — и продолжает блистать.

В своем блоге звезда показала образ со съемок шоу «Вечерний Ургант» — классический бежевый костюм, простой черный топ, массивное колье из нанизанных на цепочки бусин. «Ну,вот и закончилась самоизоляция,осталось дождаться ,когда все запреты окончательно снимут и настанут встречи с любимыми зрителями», — написала она.

«Стиль, элегантность, красота!!! Восторг», «Сама элегантность, стильная и нами всеми любимая», «Какая импозантная женщина... Всегда со вкусом», «Шикарная Женщина», «Обожаю Вас, Вы для меня — икона стиля», «Какое врожденное чувство стиля и вкуса, многим бы поучиться, хотя, наверное с этим нужно родиться», «Всегда безупречна. Эталон красоты и стиля», — комментируют восхищенные подписчики блога артистки.

Фото и видео: Instagram

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