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«Стесняшки»: Катя Лель показала нежное видео робких поцелуев с мужем

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Катя Лель и Игорь Кузнецов

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Певица опубликовала в Instagram забавное видео с супругом Игорем. Муж артистки даже через 15 лет отношений с любимой женщиной стесняется выражать эмоции на публике.

Катя Лель поделилась с подписчиками в Instagram нежным видео робких поцелуев с мужем. «Стесняшки, которые уже почти 15 лет вместе! Взаимной и счастливой любви всем, дорогие мои! Дорожите друг другом и каждым мигом этой жизни!», — подписала ролик артистка.

«Какой-то он холодный», — последовал комментарий, с которым большинство подписчиков Кати Лель не согласились. «Как мило он стесняется», «Молодцы, очень рада за вас», «Будьте вместе еще 150 лет», «Как это здорово, глаза горят», «Прелесть», «Такие искренние», — отметили поклонники Кати Лель.

Катя Лель и Игорь Кузнецов поженились в 2008 году через несколько лет после начала их романа. У супругов растет 10-летняя дочь Эмилия.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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