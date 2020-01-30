«Стесняшки»: Катя Лель показала нежное видео робких поцелуев с мужем

Катя Лель поделилась с подписчиками в Instagram нежным видео робких поцелуев с мужем. «Стесняшки, которые уже почти 15 лет вместе! Взаимной и счастливой любви всем, дорогие мои! Дорожите друг другом и каждым мигом этой жизни!», — подписала ролик артистка.

«Какой-то он холодный», — последовал комментарий, с которым большинство подписчиков Кати Лель не согласились. «Как мило он стесняется», «Молодцы, очень рада за вас», «Будьте вместе еще 150 лет», «Как это здорово, глаза горят», «Прелесть», «Такие искренние», — отметили поклонники Кати Лель.

Катя Лель и Игорь Кузнецов поженились в 2008 году через несколько лет после начала их романа. У супругов растет 10-летняя дочь Эмилия.