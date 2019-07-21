Стеснениепропало: отпускное фото Веры Брежневой вызвало фурор в Сети

37-летняя Вера Брежнева повышает градус провокационными снимками. На одном из последних кадров, опубликованных в блоге, блондинка в черном купальнике сидит на парапете. #стеснениепропало #градусповышен #янесвятая — добавила Вера красноречивые хэштеги с названиями своего последнего релиза и нового хита Филиппа Киркорова.
Без комментариев поп-короля под снимком экс-солистки «ВИА Гры» не обошлось. «Тише , тише, У ТАЦ ТАЦ, у ТАЦ ТАЦ», — процитировал песню Филипп Бедросович.
«Обалденная красоточка, Вера, так держать. Вы со времен Виа гры еще больше похорошели», «Вера, ты не святая, тебе можно 😉🤗 а с такой фигурой и нужно выкладывать такие фото», «Безупречно красива! Великолепна!», «Вот умеете вы вдохновлять! Завтра на спорт! 💪», «Фигурка — огонь, есть что показать», — восхитились поклонники Веры Брежневой.
Напомним, не так давно Вера Брежнева выпустила клип на песню «Я не святая». Блестящее боди с глубоким декольте, кожаная куртка oversize — такой образ певицы забыть будет непросто.
А вам нравится Вера Брежнева?
Больше о Вере Брежневой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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