passion.ru

Стеша Маликова показала новую обувь от Chanel стоимостью более 100 тыс рублей

21-летняя наследница певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания порадовала себя новой покупкой. Девушка хорошо разбирается в моде и даже создала собственную линию одежды DressBySteshа. Каждый образ Маликовой гармонично подобран, сочетая в себе вещи дорогих и бюджетных марок. На этот раз выбор звездной дочери упал на французский бренд Сhanel.
Стеша Маликова показала новую обувь от Chanel стоимостью более 100 тыс рублей

Стефания опубликовала в своем Instagram фото новой покупки. Девушка приобрела новые лоферы от популярного модного дома в черно-белом оттенке.

«Как давно хотела такие лоферы на осень! Забрала последние, не ищите», — написала Маликова.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Новые лоферы Chanel Стеши Маликовой

Фото: @steshamalikova/Instagram

Эта модель выполнена в классическом стиле, но с белыми вставками и клеткой, которая является визитной карточкой бренда.

Стефания Маликова зажигательно танцует с отцом

Универсальные лоферы с фирменным логотипом Chanel — очень удачный выбор на остаток лета и осень. Их можно сочетать практически с любыми вещами, которые имеются в гардеробе.

Далеко не каждая девушка может позволить себе обувь такого дорого бренда, но это не проблема. Сейчас существует множество более бюджетных вариантов хорошего качества.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram