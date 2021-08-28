Стеша Маликова показала новую обувь от Chanel стоимостью более 100 тыс рублей
Стефания опубликовала в своем Instagram фото новой покупки. Девушка приобрела новые лоферы от популярного модного дома в черно-белом оттенке.
«Как давно хотела такие лоферы на осень! Забрала последние, не ищите», — написала Маликова.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @steshamalikova/Instagram
Эта модель выполнена в классическом стиле, но с белыми вставками и клеткой, которая является визитной карточкой бренда.
Универсальные лоферы с фирменным логотипом Chanel — очень удачный выбор на остаток лета и осень. Их можно сочетать практически с любыми вещами, которые имеются в гардеробе.
Далеко не каждая девушка может позволить себе обувь такого дорого бренда, но это не проблема. Сейчас существует множество более бюджетных вариантов хорошего качества.
Фото и видео: Instagram
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