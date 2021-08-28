Стеша Маликова показала новую обувь от Chanel стоимостью более 100 тыс рублей

Универсальные лоферы с фирменным логотипом Chanel — очень удачный выбор на остаток лета и осень. Их можно сочетать практически с любыми вещами, которые имеются в гардеробе.

Далеко не каждая девушка может позволить себе обувь такого дорого бренда, но это не проблема. Сейчас существует множество более бюджетных вариантов хорошего качества.