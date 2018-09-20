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Степан Меньщиков хочет вернуться в реалити-шоу «Дом-2»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Степана Меньщикова

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Один из самых известных экс-участников проекта вновь надеется построить свою любовь.

Несколько месяцев назад стало известно, что Степан Меньщиков, знакомый публике по участию в «Доме-2», развелся со своей супругой Евгенией. На днях стало известно, что шоумен готов вновь вернуться в реалити-шоу, чтобы построить свою любовь.

«Я готов вернуться на проект. На съемках клипа Ольги Бузовой я познакомился с Настей Ендальцевой. Мы понравились друг другу, и она позвала меня на проект. Я в принципе готов, сейчас с администрацией проекта рассматриваем варианты возвращения. Конечно, хотелось бы строить отношения на проекте, проверили бы чувства, а потом можно уходить за ворота», — поделился мыслями Степан в беседе с корреспондентом портала StarHit.

Как отметила Настя, на проекте не хватает «мужского стержня», который, без сомнения, есть у Степана. Стоит отметить, что брюнетка уже называет Меньщикова «мой котик», а коллеги по съемкам клипа уверены, что между Настей и Степаном явно пробежала искра.

Напомним, Степан Меньщиков покинул телестройку ради своей возлюбленной — Евгении Шамаевой. Отношения пары начались в 2011 году, а первая свадебная церемония прошла в 2014 году на Гоа. Лишь спустя два года возлюбленные зарегистрировали отношения в России. Степан и Евгения воспитывают двоих детей — 5-летнего Ивана и 2-летнюю Варвару. Несмотря на то, что Ваня не является биологическим сыном шоумена, Меньщиков относится к нему, как к родному.

Фото: instagram

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