Степан Меньщиков хочет вернуться в реалити-шоу «Дом-2»

Несколько месяцев назад стало известно, что Степан Меньщиков, знакомый публике по участию в «Доме-2», развелся со своей супругой Евгенией. На днях стало известно, что шоумен готов вновь вернуться в реалити-шоу, чтобы построить свою любовь.

«Я готов вернуться на проект. На съемках клипа Ольги Бузовой я познакомился с Настей Ендальцевой. Мы понравились друг другу, и она позвала меня на проект. Я в принципе готов, сейчас с администрацией проекта рассматриваем варианты возвращения. Конечно, хотелось бы строить отношения на проекте, проверили бы чувства, а потом можно уходить за ворота», — поделился мыслями Степан в беседе с корреспондентом портала StarHit.