Стефания Маликова показала в милом видео, как маленький брат гадает на ромашках из ее букета: «Любит или нет?»
Фото: www.instagram.com/steshamalikova/
Появление у Дмитрия Маликова еще одного ребенка в 2018 году перевернуло весь уклад в жизни в семье. Композитор признался, что сразу почувствовал себя вновь молодым, а Стефания обрела любовь, которую не знала раньше. Девушка проводит с братом много времени и публикует видео и фото с ним.
Стефания поделилась с подписчиками забавным роликом с Марком: малыш распотрошил ее огромный букет ромашек и принялся гадать на них. «Маркуша, любит или нет?», — спросила Стефания у брата.
Дмитрий Маликов уже почти три десятилетия счастлив с супругой Еленой, правда, поженились они только с рождением дочери. В начале 2018 года супруги Маликовы объявили, что у них родился еще один ребенок — сын Марк, которого выносила суррогатная мать. На момент появления малыша Дмитрию было уже 48 лет, а его жене — 55.
«Я теперь молодой отец, пересмотрел все приоритеты в жизни. Хочется многое успеть, уже не тратишь время на то, что раньше казалось важным, но теперь не имеет смысла», — делился эмоциями Дмитрий Маликов. Первые полгода семья не показывала Марка, зато теперь малыш постоянно появляется в микроблогах своих родственников.
Фото и видео: Instagram Дмитрия и Стефании Маликовых
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