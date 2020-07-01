Стефания Маликова показала в милом видео, как маленький брат гадает на ромашках из ее букета: «Любит или нет?»

Появление у Дмитрия Маликова еще одного ребенка в 2018 году перевернуло весь уклад в жизни в семье. Композитор признался, что сразу почувствовал себя вновь молодым, а Стефания обрела любовь, которую не знала раньше. Девушка проводит с братом много времени и публикует видео и фото с ним.

Стефания поделилась с подписчиками забавным роликом с Марком: малыш распотрошил ее огромный букет ромашек и принялся гадать на них. «Маркуша, любит или нет?», — спросила Стефания у брата.