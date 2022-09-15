Ставшая недавно во второй раз мамой Нюша появилась на вечеринке без белья

В декабре 2021 года популярная исполнительница Нюша родила наследника в одной из клиник в Дубае. После этого знаменательного события прошло достаточно времени для того, чтобы певица могла привести себя в форму и вновь демонстрировать свои любимые открытые наряды.

Видимо, цель была достигнута и теперь молодой маме представился повод щегольнуть аппетитными формами. 14 сентября певица появилась на премии «Мама Года-2022», организованного журналом MODA topical совместно со Смоленским Пассажем. Для светского мероприятия 32-летняя исполнительница выбрала эффектное короткое платье с таким нескромным декольте, что смутила присутствующих. Дважды мама предусмотрительно не надела под наряд нижнее белье, поэтому особенно внимательные могли увидеть ее роскошный бюст во всей красе.

Организаторы премии назвали имена самых ярких и успешных звездных мам и поощрили лучших из лучших памятными призами. Помимо Нюши, за заветной статуэткой на сцену поднялись Наташа Подольская, Зара, Ольга Серябкина, Юля Ковальчук, Саша Савельева, Ассоль и ST, Жасмин, Олеся Судзиловская, Согдиана, Юлия Беретта и другие.