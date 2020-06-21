Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропицель погибла на Бали

Как сообщают СМИ, Настя попала в ДТП на мотоцикле. Ей было всего 18 лет.

Подписчики юной миллионерши оставляют в блоге слова поддержки родителям и соболезнования: «Плачу. Так не должно быть. Слишком рано. Не могу даже свыкнуться с этой мыслью», «Она была так прекрасна. я сижу в полном шоке уже несколько часов. этот потрясающий блог помог мне осознать столько важных вещей, что не перечислить, и не только мне, конечно же. она была так молода, она так горела этой жизнью, достигла так многого, но ещё больше ей предстояло достичь. выражаю самые искренние соболезнования близким. земля тебе пухом, Настенька», «А у нее столько было целей... Я брала с нее пример...»