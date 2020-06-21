Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропицель погибла на Бали
Фото: Instagram/ @nastyatropi
У Насти Тропицель головокружительная история успеха. Девушка вела блог о саморазвитии и фрилансе, и утверждала, что к 15 годам уже заработала свой первый миллион. Миллион у девушки был не только на счете в банке, но и в количестве подписчиков в аккаунте. В последнее время Тропицель жила на Бали. Страница блогера наполнена красивыми фотографиями с пляжей, но последний снимок выбивается из череды ярких картинок - на фото горящая в темноте свеча.
«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», - гласит надпись под снимком, оставленная матерью девушки.
Как сообщают СМИ, Настя попала в ДТП на мотоцикле. Ей было всего 18 лет.
Подписчики юной миллионерши оставляют в блоге слова поддержки родителям и соболезнования: «Плачу. Так не должно быть. Слишком рано. Не могу даже свыкнуться с этой мыслью», «Она была так прекрасна. я сижу в полном шоке уже несколько часов. этот потрясающий блог помог мне осознать столько важных вещей, что не перечислить, и не только мне, конечно же. она была так молода, она так горела этой жизнью, достигла так многого, но ещё больше ей предстояло достичь. выражаю самые искренние соболезнования близким. земля тебе пухом, Настенька», «А у нее столько было целей... Я брала с нее пример...»
Фото: Instagram/ @nastyatropi
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