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Ставшая мамой в 19 лет Вера Брежнева морально готова к роли бабушки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Старшей дочери Брежневой - уже 18!

Фото: Instagram
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Старшая дочь певицы отпраздновала совершеннолетие вдалеке от дома, и Вера очень скучает по ней.

Соня Киперман с 16 лет живет и учится в США, где постигает азы актерского искусства. На 18-летие дочери Брежнева сделала ей сюрприз – прилетела в Америку. Это стало для девушки неожиданностью, к тому же Вера подарила ей сумку, о которой девушка давно мечтала, сообщает Starhit.

Певица считает, что девочка стала достаточно взрослой, чтобы самой решать, что делать со своей жизнью. И в то же время Брежнева уверена, что Соня пока не планирует заводить детей. Наследница Веры пробовала себя в разных амплуа – снималась в клипах, работала моделью и даже озвучивала мультфильмы.

У девушки, считает мать, есть голова на плечах. Сама певица в таком же возрасте принимала решения без советов родителей.

«Я стараюсь не лезть в ее личные дела, но она, конечно, всегда может рассчитывать на меня», - сказала Брежнева в интервью программе «Ты не поверишь!». Певица добавила, что не будет говорить дочери не торопиться с детьми, ведь она и сама родила Соню всего в 19 лет. В США Киперман уже успела сыграть в сериале «Дневники вампира» и поучаствовать в неделе моды. У девушки уже много поклонников, которые уверены: у такой талантливой личности – больше будущее. Сама Соня не раз отмечала, что отношения со сверстниками ее не интересуют.

Обучение старшей дочери на кинематографиста обходится Брежневой 60 тысяч долларов ежегодно. Но она не жалеет никаких денег, чтобы всем обеспечить детей. Кроме этого, Вера морально уже готовится к разлуке с младшей дочкой Сарой, но ради ее благополучия готова смириться с этим.

Напомним, в октябре 2015 года Вера Брежнева вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, с которым была знакома и работала более 10 лет до этого. Первым фактическим супругом был Виталий Войченко, в семье родилась дочь Соня. Фамилию девочке сменили, когда Вера вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. В союзе с ним Брежнева родила дочь Сару.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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