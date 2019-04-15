Ставшая мамой в 19 лет Вера Брежнева морально готова к роли бабушки

Соня Киперман с 16 лет живет и учится в США, где постигает азы актерского искусства. На 18-летие дочери Брежнева сделала ей сюрприз – прилетела в Америку. Это стало для девушки неожиданностью, к тому же Вера подарила ей сумку, о которой девушка давно мечтала, сообщает Starhit.

Певица считает, что девочка стала достаточно взрослой, чтобы самой решать, что делать со своей жизнью. И в то же время Брежнева уверена, что Соня пока не планирует заводить детей. Наследница Веры пробовала себя в разных амплуа – снималась в клипах, работала моделью и даже озвучивала мультфильмы.