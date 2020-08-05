Ставшая блондинкой дочь певицы Славы показала яркий образ в красном брючном костюме с необычным поясом
Старшая дочь певицы Славы экспериментирует с образом.
Долгое время Сашу Сланевскую — старшую дочь певицы Славы — называли ее копией. Не так давно девушка кардинально сменила имидж и избавилась от этого сходства. Теперь Саша ищет свой образ — сейчас в ход идут яркие костюмы и макияж.
«Лучшая девочка», — прокомментировала она.
«Малышка, огонь», «Анастасия в юности!!! Александра успехов и удачи», «Ремень огонь», «Какая красивая», «Вау вау вау», «Красотка», «Звезда», — обсуждают образ подписчики.
Всего у певицы Славы две дочери. Старшая — Саша — родилась в гражданском браке с ресторатором Константином Морозовым. Младшая —Тоня — в браке с дипломатом Анатолием Данилицким.
Фото и видео: Instagram/@mami_doch
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