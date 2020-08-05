Ставшая блондинкой дочь певицы Славы показала яркий образ в красном брючном костюме с необычным поясом

Долгое время Сашу Сланевскую — старшую дочь певицы Славы — называли ее копией. Не так давно девушка кардинально сменила имидж и избавилась от этого сходства. Теперь Саша ищет свой образ — сейчас в ход идут яркие костюмы и макияж.

«Лучшая девочка», — прокомментировала она.