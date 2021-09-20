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Статная Ходченкова в стильном брючном костюме и другие звезды на премьере фильма «Дело»

Премьера российской драмы Алексея Германа-младшего прошла сегодня в Москве. Фильм, рассказывающий о борьбе преподавателя по литературе Серебряного века с мэром города, которого он подозревает в хищении крупной суммы. Кино, снятое в лучших традициях острых социальных и этических вопросов страны, собрало не только звездный состав на экране, но и на премьеру пришли артисты, которые с таким кино на «ты».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Бортич и Светлана Ходченкова

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Сыгравшие в фильмы ключевых героинь — Светлана Ходченкова и Александра Бортич, пришли на премьеру в схожих по крою костюмах. Доказав, что от обуви и аксессуаров стиль образа может поменяться кардинально. Если Саша дополнила свой фиолетовый наряд модными бежевыми кроссовкам и белой майкой, то Светлана — надела лодочки на высокой шпильке и под бежевый пиджак выбрала шелковый топ.

Александра Бортич

Александра Бортич

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Вернувшаяся с отпуска на экзотических островах Ходченкова заслуженно, была звездой вечера. Если в своем Instagram подписчики переживали за ее изрядную худобу, то на красной дорожке — ее острые скулы смотрелись по-голливудски роскошно. В новой картине она сыграла девушку по имени Надежда. И, судя по всему, совсем не волновалась перед премьерой.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Звезды фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, не могли пропустить такую премьеру, но ставку сделали не на классические образы, а скорее, на спортивный шик. Они оба надели стильные модели кроссовок и свободного кроя осенние куртки.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Фото: Макс Светский/Passion.ru

А режиссер и главная героиня авторского киноэссе «Осколки», вышедшего на экраны в 2016-м году, не отказалась от интересных элементов в луке из-за непогоды за окном. Под клетчатое пальто классического кроя, она надела платье-комбинацию глубокого зеленого оттенка и дополнила все стильными ботинками и небольшим саквояжем.

Алиса Хазанова

Алиса Хазанова

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Сценарий фильма был номинирован на Каннском кинофестивале в этом году, что уже говорит о глубоком смысле, заложенном в фильме «Дело». В Каннах прошла и мировая премьера. Важные роли сыграли Анна Михалкова, Александр Паль, Роза Хайруллина, Мераб Нинидзе и другие известные артисты отечественного кинематографа.

Команда фильма

Команда фильма

Фото: Макс Светский/Passion.ru

На счету режиссера и сценариста Алексея Германа-младшего, помимо новой картины, успешные проекты «Довлатов» и «Под электрическими облаками», которые высоко оценили любители авторского кино. Как говорит о своей работе сам Алексей: «Наш фильм — это размышления о человеческом устройстве, и рассказывается в нём не только о России», — сказал Герман-младший.

Фото: Макс Светский/Passion.ru