Статная Ходченкова в стильном брючном костюме и другие звезды на премьере фильма «Дело»
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Сыгравшие в фильмы ключевых героинь — Светлана Ходченкова и Александра Бортич, пришли на премьеру в схожих по крою костюмах. Доказав, что от обуви и аксессуаров стиль образа может поменяться кардинально. Если Саша дополнила свой фиолетовый наряд модными бежевыми кроссовкам и белой майкой, то Светлана — надела лодочки на высокой шпильке и под бежевый пиджак выбрала шелковый топ.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Вернувшаяся с отпуска на экзотических островах Ходченкова заслуженно, была звездой вечера. Если в своем Instagram подписчики переживали за ее изрядную худобу, то на красной дорожке — ее острые скулы смотрелись по-голливудски роскошно. В новой картине она сыграла девушку по имени Надежда. И, судя по всему, совсем не волновалась перед премьерой.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Звезды фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, не могли пропустить такую премьеру, но ставку сделали не на классические образы, а скорее, на спортивный шик. Они оба надели стильные модели кроссовок и свободного кроя осенние куртки.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
А режиссер и главная героиня авторского киноэссе «Осколки», вышедшего на экраны в 2016-м году, не отказалась от интересных элементов в луке из-за непогоды за окном. Под клетчатое пальто классического кроя, она надела платье-комбинацию глубокого зеленого оттенка и дополнила все стильными ботинками и небольшим саквояжем.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Сценарий фильма был номинирован на Каннском кинофестивале в этом году, что уже говорит о глубоком смысле, заложенном в фильме «Дело». В Каннах прошла и мировая премьера. Важные роли сыграли Анна Михалкова, Александр Паль, Роза Хайруллина, Мераб Нинидзе и другие известные артисты отечественного кинематографа.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
На счету режиссера и сценариста Алексея Германа-младшего, помимо новой картины, успешные проекты «Довлатов» и «Под электрическими облаками», которые высоко оценили любители авторского кино. Как говорит о своей работе сам Алексей: «Наш фильм — это размышления о человеческом устройстве, и рассказывается в нём не только о России», — сказал Герман-младший.
Фото: Макс Светский/Passion.ru