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Статная Ходченкова в стильном брючном костюме и другие звезды на премьере фильма «Дело»

Премьера российской драмы Алексея Германа-младшего прошла сегодня в Москве. Фильм, рассказывающий о борьбе преподавателя по литературе Серебряного века с мэром города, которого он подозревает в хищении крупной суммы. Кино, снятое в лучших традициях острых социальных и этических вопросов страны, собрало не только звездный состав на экране, но и на премьеру пришли артисты, которые с таким кино на «ты».