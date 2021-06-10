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Сташевский признался, что расстался с Ветлицкой, потому что она была популярнее него

В свое время у них было не только плодотворное сотрудничество, но и роман. Однако отношения закончились ничем — помешала работа и конкуренция.

Сташевский и Ветлицкая вместе провели на гастролях целях три недели, очень подружились.

«Я был очарован этим образом певицы. У нас были теплые отношения. Мы подружились. Был трехнедельный совместный тур. Жалко, что ни одной дуэтной песни мы не записали. Она наверняка осталась бы в истории», — рассказал он в передаче «Судьба человека».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Влад Сташевский с женой

Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev/Russian Look

Однако продолжения романа не случилось. По мнению Сташевского, все дело в том, что они были слишком неравны.

«Она была слишком высоко, прямо звезда-звезда, а я только начинал, у меня первый альбом вышел. Директору Натальи казалось, что с этим туром Айзеншпис (музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, — прим. ред.) обманул Ветлицкую. Но я понимал, что Юра — порядочный человек и не мог такого сделать. В итоге мы все крепко рассорились. Из-за рабочих моментов. Чистый бизнес. Мы просто прекратили общаться. Ее директор на нас наговаривал. Не было тогда никаких обязательств и обещаний», — заявил он.

А после многих лет Ветлицкая и вовсе его не узнала — отвернулась, когда он с ней поздоровался.

«Я подошел к ней, поздоровался, а она отвернулась и пошла дальше. Общения не получилось».

Фото: Instagram Влада Сташевского

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