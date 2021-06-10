Сташевский признался, что расстался с Ветлицкой, потому что она была популярнее него
Сташевский и Ветлицкая вместе провели на гастролях целях три недели, очень подружились.
«Я был очарован этим образом певицы. У нас были теплые отношения. Мы подружились. Был трехнедельный совместный тур. Жалко, что ни одной дуэтной песни мы не записали. Она наверняка осталась бы в истории», — рассказал он в передаче «Судьба человека».
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev/Russian Look
Однако продолжения романа не случилось. По мнению Сташевского, все дело в том, что они были слишком неравны.
«Она была слишком высоко, прямо звезда-звезда, а я только начинал, у меня первый альбом вышел. Директору Натальи казалось, что с этим туром Айзеншпис (музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, — прим. ред.) обманул Ветлицкую. Но я понимал, что Юра — порядочный человек и не мог такого сделать. В итоге мы все крепко рассорились. Из-за рабочих моментов. Чистый бизнес. Мы просто прекратили общаться. Ее директор на нас наговаривал. Не было тогда никаких обязательств и обещаний», — заявил он.
А после многих лет Ветлицкая и вовсе его не узнала — отвернулась, когда он с ней поздоровался.
«Я подошел к ней, поздоровался, а она отвернулась и пошла дальше. Общения не получилось».
Фото: Instagram Влада Сташевского
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