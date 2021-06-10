Сташевский признался, что расстался с Ветлицкой, потому что она была популярнее него

«Она была слишком высоко, прямо звезда-звезда, а я только начинал, у меня первый альбом вышел. Директору Натальи казалось, что с этим туром Айзеншпис (музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, — прим. ред.) обманул Ветлицкую. Но я понимал, что Юра — порядочный человек и не мог такого сделать. В итоге мы все крепко рассорились. Из-за рабочих моментов. Чистый бизнес. Мы просто прекратили общаться. Ее директор на нас наговаривал. Не было тогда никаких обязательств и обещаний», — заявил он.

А после многих лет Ветлицкая и вовсе его не узнала — отвернулась, когда он с ней поздоровался.

«Я подошел к ней, поздоровался, а она отвернулась и пошла дальше. Общения не получилось».