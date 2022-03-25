Стас Садальский заявил, что Борис Моисеев находится в здравом уме и отдает отчет в своих действиях

Недавно в Сети появилась новость о том, что Борис Моисеев переписал свою квартиру в Москве на своего помощника Сергея Гороха. Родственники артиста пришли в ужас, они убеждены, что ему грозит опасность. Официальный представитель Моисеева опроверг слухи и отметил, что беспокоиться не о чем. Певец лишь заключил с ним договор пожизненной ренты.

Стас Садальский решил лично встретиться с Борисом Моисеевым, чтобы разобраться в ситуации. Он уверяет, что музыкант находится в здравом уме, а его менеджер всегда рядом и готов оказать помощь артисту.

«Это Борина квартира. Что хочет с ней, то и делает. Слава Богу, Боря не в маразме, несмотря на болезнь. А про Сережу Гороха могу сказать только хорошее. Арт-директором Бори он работает 30 лет, они дружат. Весь постинсультный Борин период, а это точно больше десяти лет, я вижу рядом только Сергея. По моему глубокому убеждению, тот, кто рядом, тот, кто ухаживает, заботится и берет на себя решение проблем больного человека, тот и получать должен многое», — приводит слова актера StarНit.

Горох действительно трепетно относится к звезде. После инсульта у Бориса в 2010 году Сергей свел к минимуму его встречи с прессой и назойливыми фанатами. Помимо этого, именно Горох занимается лечением артиста.